Promena klime, ishrane i dnevne rutine, više sunca i fizičke aktivnosti mogu predstavljati izazov za organizam. Zato je važno da uz osnovne stvari u koferu uvek imamo i proverene saveznike za zdravlje.

Jedan od najvažnijih proizvoda u letnjoj putnoj apoteci jeste zaštita od sunca. Ladival nudi dermatološki testirane proizvode sa visokim stepenom zaštite od UVA, UVB i IR-A zračenja, namenjene različitim tipovima i potrebama kože. Formulacije su bez parfema, veštačkih boja i konzervansa, što ih čini pogodnim i za osetljivu kožu. U zavisnosti od proizvoda, Ladival preparati sadrže pažljivo odabrane UV filtere i antioksidanse, a nanose se ravnomerno na kožu pre izlaganja suncu, uz obnavljanje zaštite tokom dana. Posle sunčanja, Ladival losioni sa dekspantenolom, vitaminom E i enzimom fotolijazom pomažu umirivanju, hidrataciji i regeneraciji kože.

Promene u ishrani i putovanja često utiču i na digestivni sistem. Probiotic Probielle je dodatak ishrani koji sadrži pažljivo izbalansiranu kombinaciju živih kultura bakterija Lactobacillus helveticus Rosell-52, Lactobacillus rhamnosus Rosell-11 i Bifidobacterium longum Rosell-175 – sa najmanje 5 milijardi korisnih bakterija u jednoj kapsuli. Namenjen je očuvanju i obnavljanju ravnoteže crevne mikrobiote, posebno u situacijama kada je organizam izložen antibioticima, promenama ishrane, putovanjima ili drugim faktorima koji mogu narušiti digestivnu ravnotežu, zbog čega predstavlja praktičan izbor za putnu apoteku i podršku digestivnom zdravlju u pokretu.

Tokom letnjih dana i visokih temperatura, gubitak tečnosti i elektrolita može se brzo javiti.

Rehidran sadrži optimalnu kombinaciju elektrolita i glukoze, koji pomažu nadoknadu izgubljene tečnosti i podržavaju normalnu hidrataciju organizma. Rastvara se u vodi i koristi u situacijama pojačanog znojenja, dijareje ili opšte iscrpljenosti, posebno tokom putovanja.

I intimno zdravlje takođe zahteva dodatnu pažnju tokom leta. Biota Intima sadrži odabrane sojeve mlečno-kiselinskih bakterija koji doprinose očuvanju normalne vaginalne flore. Namenjena je ženama kao podrška intimnoj ravnoteži, naročito u periodima putovanja. Zahvaljujući inovativnoj probiotskoj formuli sa više sojeva Lactobacillus kultura, laktoferinom i vitaminom D3, kapsule doprinose održavanju ravnoteže vaginalne, urinarne i crevne mikrobiote, čime pomažu u prevenciji bakterijskih i gljivičnih infekcija koje se često javljaju usled stresa, promene klime, vode ili ishrane.

Za očuvanje zdravlja urinarnog trakta, naročito tokom dugih putovanja i smanjenog unosa tečnosti, Urinal je čest izbor u putnoj apoteci. Sadrži aktivne biljne ekstrakte i brusnicu, koji pomažu u ispiranju urinarnog trakta i prevenciji vezivanja bakterija. Koristi se kao preventivna podrška ili pri prvim znacima nelagodnosti.

Ukoliko se tokom putovanja jave povišena temperatura ili bol, važno je imati pouzdano rešenje. Preporuka je uvek paracetamol koji se tradicionalno koristi za snižavanje telesne temperature i ublažavanje blagih do umerenih bolova, zbog čega se često nalazi u putnoj apoteci kao deo osnovne zdravstvene pripreme.

Pravi odmor ne znači odsustvo nepredviđenih situacija, već osećaj potpune relaksacije koji dolazi iz dobre pripreme. Kada znamo da smo mislili na svoje zdravlje unapred, lakše se opuštamo i prepuštamo letu, bez žurbe, bez stresa, bez brige i sa više prostora za uživanje.