Osećate intenzivan miris buđi u stanu, iako ste kupatilo detaljno očistili? Uzrok najčešće nije u pločicama ni fugama. U velikom broju slučajeva problem se krije u hodniku, upravo tamo gde odlažete jakne i obuću.

Ormar za obuću i garderober u predsoblju zadržavaju vlagu koju često niko ne primećuje niti redovno provetrava. Upravo se tu razvija težak, ustajao miris vlage koji se širi kroz stan i upija u tkanine i nameštaj.

Gde zapravo nastaje neprijatan miris?

Hodnik je često najzatvoreniji i najmračniji deo doma. U njemu uglavnom nema dovoljno vazduha, klima ga ne rashlađuje, a vrata ormara ostaju zatvorena satima. Vlažne patike koje se ostave u zatvorenom cipelarniku mogu za samo nekoliko dana razviti neprijatan miris.

Materijali poput kože i gume, zajedno sa tragovima znoja i vlagom, u prostoru bez cirkulacije vazduha stvaraju miris nalik podrumu. Zato uzrok neprijatnog mirisa u domu često nije kupatilo, već mesta na koja se ređe obraća pažnja.

Situaciju dodatno pogoršavaju zimske jakne koje se unesu mokre nakon kiše ili snega. Vuna, postava i drugi materijali upijaju vlagu i dugo je zadržavaju. Kada ujutru otvorite ormar, može vas dočekati težak miris koji podseća na prostor koji je dugo bio zatvoren i vlažan.

Cipelarnik kao skriveni izvor vlage i buđi

Zatvoren prostor bez ventilacije može postati prava mala komora za zadržavanje vlage. Iverica i drugi materijali iz ormara upijaju neprijatne mirise i mogu ih vraćati danima. Dovoljna je jedna zaboravljena mokra patika da se neprijatan miris proširi na ceo cipelarnik.

Posebno su ugroženi stanovi u kojima se hodnik nalazi uz spoljni zid, jer se tokom hladnih dana na takvim mestima može stvarati kondenzacija.

Nije problem u nečistoći. Stan može biti potpuno uredan, ali zarobljen vazduh i vlaga bez mogućnosti da izađu stvaraju idealne uslove za neprijatne mirise.

Kako ukloniti miris buđi za nekoliko minuta

Otvorite cipelarnik i ostavite ga otvorenog tokom noći. Izvadite svu obuću i proverite đonove. Ako primetite vlagu, verovatno ste pronašli glavni izvor problema.

Na dno ormara možete staviti kesice silika gela ili posudu sa sodom bikarbonom. Soda prirodno upija neprijatne mirise i može biti jednostavno i povoljno rešenje.

Da biste sprečili ponovni nastanak mirisa:

Ostavite vrata cipelarnika blago otvorena najmanje sat vremena dnevno

Mokru obuću sušite van ormara, a ne u njemu

Menjajte sodu bikarbonu približno jednom mesečno

Stavite novine na dno ormara kako bi upile višak vlage i lako ih zamenite kada se nakvase

Kako ukloniti miris iz jakni

Vlažne jakne ne vraćajte odmah u zatvoren garderober. Ostavite ih okačene na prozračnom mestu dok se potpuno ne osuše. Povremeno provetrite garderober u hodniku, čak i kratko vreme tokom dana može pomoći da se ukloni ustajali vazduh.

Kratka cirkulacija vazduha može sprečiti da se neprijatan miris vlage zadrži i proširi po celom stanu.

Zašto osveživači često ne rešavaju problem

Mirisni sprejevi uglavnom samo privremeno prikriju neprijatan miris, ali ne uklanjaju njegov uzrok. Vlaga koja se zadržala u materijalima nastavlja da stvara problem sve dok se prostor ne osuši i ne provetri.

Uklanjanje izvora vlage, korišćenje prirodnih upijača poput sode bikarbone i redovno provetravanje mnogo su efikasniji načini da se miris buđi trajno smanji.

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