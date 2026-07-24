U vremenu kada se obećanja često zaboravljaju, a iskrene reči postaju sve ređe, posebno se ističu ljudi kojima su poštenje, odanost i održana reč najvažnije životne vrednosti.

Za njih čast nije samo osobina kojoj teže, već način života koji potvrđuju svojim postupcima i odnosom prema drugima.

Prema mišljenju astrologa, među horoskopskim znacima posebno se izdvaja Lav, koji se često povezuje upravo sa ovim vrednostima.

Osobe rođene u ovom znaku imaju svoje vrline i mane. Mogu biti tvrdoglave, ponosne i burnog temperamenta, ali kada su u pitanju iskrenost, lojalnost i moralna načela, retko odustaju od svojih uverenja.

Za Lava poštenje nije stvar trenutne koristi ili okolnosti. Ono predstavlja sastavni deo njegove ličnosti i temelj na kojem gradi poverenje i odnose sa ljudima.

Čast se dokazuje postupcima

Lav ne čini dobra dela kako bi dobio priznanje ili pohvale. Kada pruži podršku nekome, to čini zato što smatra da je to ispravno.

Ako da obećanje, ulaže trud da ga ispuni. Ne podnosi nepravdu i teško prihvata situacije u kojima neko vara, ponižava ili iskorišćava druge ljude.

Izražen osećaj za pravdu često ga navodi da otvoreno kaže ono što mnogi prećute. Zbog takvog pristupa može delovati veoma direktno, ali iskrenost mu je važnija od pokušaja da se svima dopadne.

Uz Lava nema neizvesnosti

Kao prijatelj, Lav je neko na koga se može osloniti u najtežim trenucima. Ostaje uz ljude do kojih mu je stalo i ne zaboravlja one koji su prema njemu bili iskreni i odani.

U ljubavnim odnosima pokazuje mnogo strasti, privrženosti i želje da zaštiti partnera. Zauzvrat očekuje iskrenost, vernost i odnos zasnovan na međusobnom poverenju.

Iako ga ponos ponekad sprečava da prvi prizna grešku, retko će svesno izneveriti poverenje osobe koja mu mnogo znači.

Zbog čega se Lav povezuje sa čašću

Lav ne teži poštovanju samo zbog svog samopouzdanja, harizme ili upečatljive pojave. Mnogo mu je važnije da ga ljudi pamte po njegovom karakteru i postupcima.

Zbog toga se često smatra da su najčasniji oni koji ostaju dosledni svojim principima čak i kada im to ne donosi ličnu korist.

Iako nisu bez mana i ponekad umeju da budu tvrdoglavi, pripadnici ovog znaka uglavnom ostaju verni svojim uverenjima kada su u pitanju poštenje i moralne vrednosti.

Za Lava čast nije nešto što služi da ostavi utisak na druge, već vrednost koja ga vodi kroz život i oblikuje njegove odluke.

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