Mračno kupatilo sa visokom vlagom nije prepreka za uzgoj biljaka, već savršeno mesto za određene sobne vrste. Umesto plastičnog cveća, izaberite nekoliko pažljivo odabranih biljaka koje će ovom prostoru dati prirodan i osvežavajući izgled.

Kupatilo bez prozora ne mora da deluje hladno i beživotno. Prave biljke mogu iskoristiti vlažan vazduh nakon tuširanja i pretvoriti prostor u prijatan kutak sa tropskom atmosferom.

Iako nijedna biljka ne može dugoročno opstati bez ikakvog svetla, postoje vrste koje odlično podnose slabiju osvetljenost, duboku senku i visoku vlažnost.

Hlorofitum

Hlorofitum, poznat i kao zeleni ljiljan, jedna je od najotpornijih sobnih biljaka. Lako podnosi povremeno zaboravljeno zalivanje i pomaže u poboljšanju kvaliteta vazduha. Da bi ostao zdrav i bujan, dovoljno je s vremena na vreme premestiti ga na svetlije mesto.

Aspidistra

Aspidistra, poznata i kao gvozdena dama, svoj nadimak je dobila zbog izuzetne otpornosti. Ova biljka gotovo da nema posebne zahteve, odlično podnosi potpunu senku i uspeva čak i kada joj se ne posvećuje mnogo pažnje.

Epipremnum

Epipremnum, poznat i kao zlatna puzavica, brzo raste i u vlažnom okruženju razvija velike, sjajne listove koji prostoru daju prirodan i osvežavajući izgled. Odličan je izbor za police, viseće saksije i mesta gde može slobodno da se spušta.

Difenbahija

Difenbahija unosi posebnu dozu raskoši i tropske elegancije zahvaljujući svojim velikim, dekorativnim listovima sa upečatljivim šarama. Ipak, potreban je oprez jer njen sok može biti otrovan, pa nije najbolji izbor za domove sa malom decom ili kućnim ljubimcima.

Nefrolepis

Nefrolepis, poznat i kao kovrdžava paprat, prava je biljka za ljubitelje vlage. U kupatilskim uslovima često raste bujnije nego u drugim prostorijama, jer joj prijaju vlažan vazduh i stabilna temperatura.

Za uspešan uzgoj biljaka važno je pridržavati se nekoliko jednostavnih pravila. Ako kupatilo nema nikakav izvor prirodnog svetla, biljke povremeno premestite na nekoliko sati bliže prozoru ili im obezbedite odgovarajuću LED rasvetu.

U slučaju da listovi dođu u kontakt sa šamponom ili drugim hemijskim sredstvima, pažljivo ih očistite brisanjem vlažnom krpom.

Pošto je vazduh u kupatilu prirodno vlažniji, biljke nije potrebno često zalivati. Sačekajte da se gornji sloj zemlje potpuno osuši pre nego što im dodate novu količinu vode.

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