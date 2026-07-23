Pošto je letnja sezona uzgoja i zvanično stigla, verovatno ćete početi da viđate sve vrste babura na lokalnim pijacama i u prodavnicama.
Doduše, na četiri standardne boje — crvenu, narandžastu, žutu i zelenu — možete sa sigurnošću računati u supermarketima tokom cele godine.
Iako će vam ljubitelji babura reći da ove četiri boje svakako nemaju isti ukus, kakve su u međusobnom poređenju kada je u pitanju nutritivna vrednost? Iako razlike nisu ogromne — jer je reč o istoj biljci, samo u različitim stadijumima zrelosti — definitivno postoje određeni kontrasti između svake od njih.
Tri registrovana dijetetičara su otkrila više detalja.
Zelene babure
Počnimo prvo sa zelenim baburama — najmanje zrelim u grupi. „Zelene paprike se beru pre nego što potpuno sazru, a možete primetiti blago žutilo ako se uberu tokom tog prelaznog procesa zrenja. One su i dalje odličan izvor vitamina C i vlakana, ali imaju manje šećera i manje antioksidanata od ostalih boja“, kaže Džordan Langhaf, dijetetičarka specijalizovana za plodnost i prenatalnu ishranu za Real Simple. Zajedno, vitamin C i vlakna podržavaju zdravlje creva, imuniteta i srca.
Iako sadrže manje antioksidanata u poređenju sa drugim bojama babura, i dalje sadrže neke koje vredi spomenuti. „Zelene babure sadrže veće količine luteina i zeaksantina, koji štite zdravlje očiju i mozga tokom starenja“, objašnjava dr Tereza Delorenzo, dijetetičarka za sportsku ishranu, menopauzu i percepciju tela.
Žute babure
Žute babure su takođe i lepe i hranljive. „Za razliku od ostalih babura, žute babure sadrže kvercetin, koji pomaže kod sportskih performansi i smanjuje upale. Takođe sadrže vlakna i vitamin C kao i ostale babure“, objašnjava Delorenzo. Kalijum i vitamin K se takođe uobičajeno nalaze u svim baburama, a oni podržavaju zdravlje srca, krvi, kostiju i mišića.
Ukus žutih babura je takođe prilično drugačiji u poređenju sa zelenim. „Žute paprike su dalje odmakle u procesu zrenja od zelenih, što ih čini primetno slađim“, dodaje Langhaf.
Narandžaste babure
Kako idemo dalje po skali zrelosti, nutritivni sastav narandžaste babure nastavlja blago da se razvija. „Narandžaste babure takođe sadrže vitamine C i A, kao i kalijum i vlakna — a sadrže i karotenoide kao što su lutein i zeaksantin“, kaže Delorenzo.
Govoreći detaljnije o njihovom sadržaju vitamina A, Langhaf dodaje: „Narandžaste paprike su bogate beta-karotenom, koji vaše telo pretvara u vitamin A. Vitamin A je odličan za kožu, imunološku funkciju i zdravlje očiju.“
Crvene babure
I na kraju, imamo crvene babure, koje nude sopstvene jedinstvene prednosti. „Kako paprike zru, njihova nutritivna vrednost se ukupno povećava. Na primer, crvene paprike sadrže 142 mg vitamina C i 213 mg kalijuma, čime nadmašuju ostale boje“, kaže Kandra Her, registrovana dijetetičarka i vlasnica centra ,,Radiant Nutrition and Wellness".
Ali to nije sve: „Crvene paprike takođe imaju najviše nivoe beta-karotena i likopena, antioksidanta koji se povezuje sa zdravljem srca“, objašnjava Langhaf. „Takođe su i najslađe, zbog čega ih većina ljudi prve odabere.“
Najbolja babura za jelo
Imajući u vidu ove nutritivne aspekte, koja je od četiri standardne boje babure najzdravija?
Iako su sve četiri nutritivno prilično slične, ovi registrovani dijetetičari se slažu da su crvene babure najzdravije u grupi zbog višeg nivoa hranljivih materija u poređenju sa ostalim sortama. „Generalno, što paprika više sazreva (prelazeći iz zelene u žutu, narandžastu i crvenu), to razvija više nutritivnih vrednosti. Sve boje i sorte paprika su korisne i donose svoje jedinstvene prednosti, ali ako morate da izaberete samo jednu, crvene paprike ukupno gledano imaju malo više hranljivih materija“, objašnjava Herova.
„Crvene babure se smatraju najzdravijim jer provode više vremena na stabljici. Više vremena na stabljici znači više vitamina, više antioksidanata i više ukusa. Crvene babure su pune vitamina C, beta-karotena i likopena, koji su moćni antioksidanti. Što voće ili povrće postane zrelije, to više koristi dobijate u svakom zalogaju“, dodaje Langhafova.
Delorenzova preporučuje žute babure kao tesnog drugoplasiranog, jer su i one fantastičan izvor hranljivih materija — posebno vitamina C i kvercetina. „Od svih babura, žute su mi omiljene zbog svoje jarke boje i uticaja na sportske performanse i upale. Volim da dodajem paprike u sendviče i tortilje“, deli ona.
Kada je reč o načinima za uživanje u baburama kod kuće — zaista ne možete pogrešiti ni sa jednom — ovi registrovani dijetetičari podelili su mnoštvo ideja. „Ohrabrujem svoje klijente da razmisle o dodavanju seckanih babura u sve, od supa i đuveča do marinara ili roštilj sosova. Za ljude koji nisu veliki ljubitelji povrća, ali pokušavaju da povećaju njegov unos, paprike se kuvanjem ili dinstanjem smanje tako da postanu jedva primetne, ali dodaju značajne hranljive materije i neverovatan ukus ovim jelima“, nudi Herova. Ona takođe ima dosta ideja za uživanje u svežim baburama, uključujući dodavanje u salate i umakanje u humus, sos od grčkog jogurta ili gvakamole.
U međuvremenu, Langhafova voli „dinstanje paprika i crnog luka za burrito činije ili jelo u stilu fahite. Dodajemo sve boje babura u jela od testenine sa marinara sosom i italijanskom kobasicom. Volim sitno da iseckam i dodam babure u kajganu. Doslovno dodajem paprike i luk u sve što mogu.“
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