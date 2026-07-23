Na društvenim mrežama je veoma popularan trik prženja jaja u tiganju bez ulja. Trik je pokazala jedna devojka koja tvrdi da je to naučila od njene bake. Ona je pokazala kako isprži jaje bez kapi ulja ili putera.

Kako ispržiti jaje bez ulja?

Odsetice vrh krastavca i njime premažite površinu tiganja. U njenom video snimku jaje bez problema sklizne s tiganja na tanjir posle prženja i uopšte se ne zalepi!

Međutim, to nije prošlo bez skeptičnih komentara. Neki ljudi su primetili da je tiganj u videu onaj s neprianjajućim dnom i da se možda zbog toga jaje ne zalepi. Ipak, to nije sprečilo brojne druge korisnike da isprobaju ovaj trik.

Ljudi su odmah isprobali trik

Mnogi su testirali ovaj način prženja jaja i zaključili da je reč o teflonskom tiganju u videu i da se jaje zato nije zalepilo prilikom prženja. Kada su koristili običan inoks tiganj poznat po tome da se na njemu sve lepi, zalepilo se i jaje iako je tiganj bio premazan krastavcem.

Trik je možda zanimljiv kao eksperiment, ali u stvarnosti nije primenljiv na tiganje od svih materijala, zaključili su ljudi koji su ga isprobali.

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