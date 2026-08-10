Tokom toplih dana svi volimo da širom otvorimo prozore i vrata i pustimo svež vazduh u dom. Problem nastaje kada zajedno sa njim u kuću ulete i muve, koje se za samo nekoliko sekundi mogu naći u kuhinji i drugim prostorijama.

Umesto da satima pokušavate da ih isterate, postoji jednostavan način da im dom učinite manje privlačnim. Stručnjaci, pored klasičnih mera poput mrežica na prozorima, redovnog čišćenja i pravilnog čuvanja hrane, preporučuju i mirisne biljke.

Među biljkama koje mogu pomoći u borbi protiv muva su lavanda, bosiljak, ruzmarin, nana, matičnjak i citronela. Najbolje ih je postaviti na prozorske daske, pored balkonskih vrata i na mesta kroz koja insekti najčešće ulaze.

Lavanda

Lavanda je jedan od najpopularnijih izbora. Njen miris ljudi uglavnom povezuju sa svežinom i opuštanjem, ali je intenzivna aroma neprijatna insektima.

Posebno je praktična tokom leta jer dobro podnosi sunce i sušne periode. Možete je držati u saksiji na prozoru ili terasi, a kao dodatnu opciju možete koristiti i osušenu lavandu u vrećicama.

Bosiljak

Njegova snažna aroma može pomoći da prostor oko prozora bude manje privlačan muvama.

Najpraktičnije je da ga držite u saksiji na kuhinjskom prozoru ili blizu mesta na kojem pripremate hranu.

Ruzmarin i nana

Ruzmarin je odličan izbor za terasu jer voli sunce, otporan je i ne zahteva mnogo održavanja. Aromatična ulja iz ruzmarina posebno se oslobađaju kada dodirnete listove ili grančice.

Slično se navodi i za nanu i matičnjak, čiji snažni mirisi mogu biti koristan dodatak zaštiti od insekata.

Kod nane ipak treba biti oprezan, brzo se širi, pa je praktičnije uzgajati je u saksiji nego direktno u bašti.

Kombinacija dobre higijene, mrežica i mirisnih biljaka može pomoći da tokom leta provetravate dom bez stalne borbe sa muvama.

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