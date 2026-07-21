Visoke temperature predstavljaju izazov za mnoge biljke, ali postoje vrste koje odlično podnose sunce i dugo zadržavaju raskošne cvetove.

Muškatle su među najotpornijim izborima i uz redovno zalivanje cvetaju sve do jeseni.

Portulaka je idealna za terase izložene suncu jer uspeva i na velikim vrućinama uz malo vode.

Lantana je još jedna biljka koja voli toplotu i neprekidno cveta tokom leta, privlačeći leptire svojim šarenim cvetovima.

Uz povremeno uklanjanje precvetalih cvetova i prihranu jednom u dve nedelje, ove biljke mogu ostati bujne i dekorativne tokom cele sezone.