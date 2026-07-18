Ljubitelji cveća sve češće se odlučuju za nemeziju Vizli vanila, ukrasnu biljku koja osvaja nežnim cvetovima i prijatnim mirisom nalik vanili. Njena kompaktna forma čini je idealnim izborom za terase, balkone i prozorske žardinjere.

Za razliku od mnogih sezonskih biljaka koje kratko traju, ova nemezija uz odgovarajuću negu može dugo da krasi prostor, od letnjih meseci pa sve do pojave prvih hladnijih dana.

Posebno je cenjena zbog svog karakterističnog mirisa, koji je najizraženiji u večernjim satima. Mali cvetovi u belim i krem tonovima daju joj dodatnu dekorativnu vrednost, pa čak i jedna saksija može uneti posebnu lepotu i prijatnu atmosferu na balkon ili terasu.

Pošto zauzima malo prostora i dostiže visinu od svega dvadesetak centimetara, nemezija je odličan izbor i za stanove bez dvorišta.

Najbolje rezultate daje na sunčanim mestima, posebno na balkonima okrenutim ka jugu ili zapadu, gde tokom dana može da dobije nekoliko sati direktne sunčeve svetlosti. Takvi uslovi joj omogućavaju bujniji rast i obilnije cvetanje.

Nemeziji najviše odgovara rastresita i hranljiva zemlja koja omogućava dobru drenažu i sprečava zadržavanje suvišne vode. Iako voli umereno vlažno zemljište, višak vlage oko korena može negativno uticati na njen razvoj.

Tokom letnjih meseci potrebno je redovno zalivanje, posebno u periodima visokih temperatura. Zemlja ne sme dugo biti potpuno suva, jer nedostatak vode može usporiti rast i smanjiti ili prekinuti cvetanje.

Najbolje vreme za zalivanje je rano ujutru ili u večernjim satima, kada su sunčevi zraci slabiji i biljka lakše upija potrebnu vlagu.

Da bi cvetanje trajalo što duže, preporučuje se blago orezivanje nakon što prvi cvetovi počnu da venu. Skraćivanjem izdanaka podstiče se stvaranje novih grančica i pupoljaka, pa biljka ubrzo ponovo može biti prekrivena cvetovima.

Redovno uklanjanje uvelih cvasti dodatno pomaže nemeziji da zadrži bujan izgled i nastavi sa cvetanjem tokom cele sezone.

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