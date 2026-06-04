Stigli su topli dani, a vaše petunije ne cvetaju onako bujno kako ste zamislili?

Umesto raskošnog šarenog vodopada, u saksijama vidite samo slabo stanje, žute listove i tek poneki sitan cvet. Nemojte odmah trčati u poljoprivrednu apoteku i trošiti novac na skupu hemiju. Rešenje za ovaj problem već imate u svojoj kuhinji i ne košta vas ništa. Zašto petunije ne cvetaju i gube sjaj? Ove biljke su pravi proždrljivci kada su u pitanju hrana i sunce.

Ako im nedostaju ključni hranljivi elementi, one jednostavno prestaju da formiraju nove pupoljke. Najčešće im nedostaje kalijum i fosfor, koji su direktno zaslužni za razvoj krupnih i zdravih cvetova.

Tada može da pomogne obična, često potcenjena kora crnog luka.

Magičan recept za rastvor od lukovine

Kora luka sadrži dosta kalijuma, gvožđa i kalcijuma koji mogu da podstaknu biljku i vrate joj snagu. Sve što je potrebno jeste da sakupite jednu punu šaku suvih kora crnog luka. Stavite ih u teglu i prelijte sa jednim litrom mlake vode. Ostavite da stoji 24 sata na tamnom mestu, zatim tečnost dobro procedite.

Dobijenu tamnu tečnost koristite za zalivanje petunija direktno u koren, jednom u deset dana.

Kako pravilno negovati petunije tokom leta

Pored ove domaće prihrane, petunijama je potrebna i redovna nega. One vole sunce, ali ne podnose potpuno isušivanje zemlje u saksiji.

Zalivajte ih rano ujutru ili kasno uveče, koristeći odstajalu vodu sobne temperature. Jednom nedeljno pregledajte saksije i uklonite uvele cvetove i suve grančice rukom.

Na taj način biljka ne troši energiju na stvaranje semena, već je usmerava na formiranje novih pupoljaka.

Koliko često treba zalivati petunije leti

Tokom vrelih julskih i avgustovskih dana petunije je potrebno zalivati dva puta dnevno. Prvo zalivanje obavite rano ujutru pre nego što sunce postane jako, a drugo uveče kada se saksije ohlade. Pazite da voda ne kvasi listove i cvetove, jer to može dovesti do pojave gljivica i oštećenja od sunca.

Šta uraditi kada petunije počnu da žute

Žuti listovi su jasan znak da biljka pati, a najčešći uzrok je višak vode u korenu ili nedostatak gvožđa. Proverite da li rupice na dnu saksije funkcionišu i da li se voda zadržava u podmetaču. Ako je zemlja umereno vlažna, a listovi i dalje žute, zalijte ih rastvorom kore od luka koji je bogat gvožđem.

Koje je najbolje prirodno đubrivo za cveće

Pored kore od luka, odlična prirodna hrana za obilno cvetanje je i voda u kojoj se kuvao krompir. Ona je bogata skrobom i kalijumom, ali je važno da bude potpuno ohlađena i da nije posoljena. Takođe, talog od kafe može se jednom mesečno blago umešati u površinski sloj zemlje radi blagog poboljšanja kiselosti.

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