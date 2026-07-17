Mnogi kobasice pripremaju tako što ih odmah stave u vrelo ulje, ali zbog toga često pucaju, gube sokove i postaju suve. Tajna sočnih i lepo zapečenih kobasica je u jednostavnom triku - umesto ulja koristi se voda.

Pre prženja u hladan tiganj treba sipati oko 100 do 150 ml vode, staviti kobasice i uključiti srednju temperaturu. Dok voda polako isparava, kobasice se ravnomerno zagrevaju i kuvaju u sopstvenim sokovima. Kada voda nestane, prirodna masnoća iz mesa će ih zapeći i napraviti hrskavu, zlatnu koricu.

Važno je da se kobasice ne bockaju viljuškom pre pečenja, jer kroz rupice mogu da iscure sokovi i da meso izgubi ukus. Najbolje je da se okreću tokom pečenja kako bi ravnomerno porumenele sa svih strana.

Za dodatno lepšu koricu može se nakon isparavanja vode dodati malo meda ili senfa, koji će poboljšati ukus i dati blagu karamelizaciju.

Uz ovaj jednostavan način pripreme kobasice ostaju mekane i sočne iznutra, a spolja lepo pečene i ukusnije nego kod klasičnog prženja.