Od danas, 17. jula, tri znaka će početi da nenormalno privlače samo lepe stvari u život: Biće smeha, para, ljubavi, ma svegaPrethodna vest
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