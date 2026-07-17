Horoskop
Od danas, 17. jula, tri znaka će početi da nenormalno privlače samo lepe stvari u život: Biće smeha, para, ljubavi, ma svega
Prema astrološkim tumačenjima, Mesec u Devici 17. jula 2026. godine mogao bi da donese sreću i nove prilike za tri horoskopska znaka
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