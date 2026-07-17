Prema astrološkim tumačenjima, 17. jula 2026. godine, pod uticajem Meseca u Devici, tri horoskopska znaka mogla bi da privuku više sreće i povoljnih prilika. Ovaj period donosi naglasak na praktičnost, disciplinu i oslobađanje od sumnje u sopstvene sposobnosti, što može otvoriti vrata novim uspesima.

Bik

Bikovima energija Meseca u Devici pomaže da ostanu čvrsto na zemlji i usmere se na realne ciljeve. Donošenje promišljenih odluka i praktičan pristup mogu im doneti povoljne prilike i osećaj da se trud konačno isplati.

Devica

Pošto se Mesec nalazi u njihovom znaku, Device bi mogle da osete snažan podsticaj za ostvarenje svojih planova. Realan pogled na situaciju, upornost i jasni ciljevi mogu im pomoći da naprave važne korake ka mirnijem i ispunjenijem životu.

Jarac

Jarčevi bi ovog dana mogli da ubiraju plodove svog dugogodišnjeg rada i discipline. Upornost koju su pokazivali čak i u teškim trenucima mogla bi da bude nagrađena novim prilikama, osećajem zadovoljstva i većom finansijskom ili ličnom stabilnošću.

Prema astrologiji, zajednička poruka za ova tri znaka jeste da sreća dolazi kao rezultat istrajnosti, praktičnog razmišljanja i spremnosti da se veruje u sopstvene mogućnosti.