Plakanje često ostavlja vidljive tragove poput otečenih kapaka, crvenih očiju i nadutog lica. Postoji nekoliko jednostavnih trikova koji mogu pomoći da se ti znaci ublaže.

Prvi korak je da pokušate da smirite suze i vratite kontrolu nad disanjem. Nakon toga umijte lice hladnom vodom ili stavite hladan oblog kako biste smanjili crvenilo i temperaturu kože.

Za otečene oči mogu pomoći ohlađene kašike ili kockice leda koje se kratko prislone na kapke. Hladnoća podstiče cirkulaciju i pomaže da otok brže splasne.

Hidratantna krema može dodatno osvežiti lice i ublažiti znakove umora, dok kod šminkanja treba izbegavati teške slojeve koji mogu dodatno istaći crvenilo. Bolji izbor je lagana šminka u neutralnim tonovima koja vraća licu svež izgled.

Uz nekoliko brzih trikova moguće je ublažiti posledice plakanja i učiniti da lice ponovo izgleda odmorno.