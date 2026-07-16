Leti nema boljeg osveženja od domaćeg sladoleda. Rumenko od lubenice pravi se od samo nekoliko sastojaka, bez komplikovane pripreme, a rezultat je lagan, kremast i osvežavajući desert koji obožavaju i odrasli i deca.
Idealan je sladoled za vrele dane, a gotov je za svega nekoliko minuta. Ostatak posla obaviće zamrzivač.
RECEPT ZA RUMENKO
Sastojci:
- 600 g očišćene lubenice
- 180 ml gustog jogurta
- 4 kašike šećera
- 2 kašike limunovog soka
Priprema:
Lubenicu isecite na kockice i uklonite koštice. Stavite je u blender ili dublju posudu, dodajte gusti jogurt, šećer i limunov sok, pa sve izmiksajte dok ne dobijete glatku i ujednačenu smesu.
Sipajte smesu u kalupe za sladoled na štapiću i ostavite u zamrzivaču nekoliko sati, dok se potpuno ne stegne. Uživajte u savršenom letnjem desertu.
Još mnogo ukusnih recepata možete naći na našem sajtu trpeza.alo.rs
Video:
Komentari (0)