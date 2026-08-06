Osmi avgust mnogi ljubitelji astrologije i duhovnosti smatraju jednim od najposebnijih datuma u godini. Tada svoj vrhunac dostiže Portal Lavlja vrata, period za koji se veruje da donosi snažnu energiju promena, novih početaka i ostvarivanja želja.

Ovaj energetski portal otvoren je još 28. jula, ali upravo 8. avgusta njegova simbolika i energija dostižu maksimum. Ove godine taj datum smatra se još značajnijim jer dolazi neposredno nakon završetka senke retrogradnog Merkura, pa mnogi veruju da je vreme za jasnije odluke, nove planove i hrabre korake.

Šta zapravo predstavljaju Lavlja vrata?

Prema astrološkim tumačenjima, Portal Lavlja vrata nastaje u periodu kada se Zemlja, zvezda Sirijus i sazvežđe Orion simbolično poravnavaju tokom sezone Lava.

Lav je znak hrabrosti, samopouzdanja i iskrenosti prema sebi, pa se veruje da upravo ovih dana lakše prepoznajemo šta zaista želimo, ali i šta je vreme da zauvek ostavimo iza sebe.

Mnogi ovaj period koriste da napišu svoje želje, donesu važne odluke ili jednostavno zastanu i razmisle u kom pravcu žele da nastave dalje.

Zašto je važan datum 8. 8?

Broj osam u numerologiji simbolizuje beskonačnost, ravnotežu, uspeh i obilje. Zato nije slučajno što se upravo 8. avgust smatra najjačim danom za postavljanje namera i manifestaciju.

Veruje se da ono što tog dana jasno zamislite, napišete ili izgovorite ima veću snagu nego inače. Naravno, želje same od sebe neće promeniti život, ali mogu biti dobar podsticaj da napravite prvi korak.

Šta se preporučuje tokom Portala Lavljih vrata?

Nema posebnih pravila niti komplikovanih rituala. Dovoljno je da pronađete nekoliko minuta samo za sebe.

Neko će zapisati ciljeve do kraja godine, neko će meditirati, neko zapaliti sveću ili jednostavno provesti veče u tišini razmišljajući o tome šta želi da promeni.

Najvažnije je da budete iskreni prema sebi i da ne donosite odluke iz straha, već iz želje da vam život bude bolji.

Jednostavan ritual koji mnogi praktikuju

Udobno sedite, zatvorite oči i nekoliko puta duboko udahnite. Stavite ruku na srce i zamislite da vas obasjava plava svetlost koja odnosi sve brige, sumnje i strahove.

Zatim u sebi izgovorite želju ili afirmaciju poput:

"Nalazim se na pravom mestu u pravo vreme."

ili

"Sve što mi dolazi, dolazi za moje najveće dobro."

Na kraju popijte čašu vode ili biljni čaj i zahvalite na svemu što već imate.

Bez obzira na to da li verujete u ovakve energetske portale ili ih posmatrate samo kao zanimljivu simboliku, 8. avgust može biti lep podsetnik da zastanete, poslušate sebe i napravite prvi korak ka onome što želite. Ovo nije dan koji menja život preko noći, ali može biti dan kada odlučite da ga promenite sami.