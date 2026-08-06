Jarac je jedan od onih ljudi pored kojih imate utisak da uvek drže konce u svojim rukama. Dok se drugi bore sa preprekama i neizvesnošću, oni deluju kao da bez većih poteškoća ostvaruju ono što su zamislili. Kada sebi postave cilj, retko odustaju i gotovo uvek pronađu način da do njega stignu.

Njihov uspeh ne dolazi slučajno niti preko noći. Oslanjaju se na promišljenost, disciplinu i dugoročno planiranje, umesto na ishitrene odluke. Strpljenje im je jedna od najvećih prednosti, a svaki potez pažljivo procenjuju pre nego što ga povuku.

Dok mnogi razmišljaju o trenutnim rezultatima, Jarac je usmeren na ono što želi da postigne u budućnosti. Zbog toga često uspeva da sačeka pravi trenutak i okolnosti okrene u svoju korist, pa drugi neretko prihvate rešenje koje je on od početka imao na umu.

Vaga

Vaga retko bira direktan sukob. Njena najveća snaga krije se u šarmu, prijatnom nastupu i sposobnosti da razgovor vodi u svoju korist. Način na koji izražava svoje mišljenje često učini da se druga strana oseća kao da bi odbijanje bilo nepravedno ili neprijatno.

Ne vrši pritisak otvoreno, već pažljivo postavlja pitanja i vodi razgovor tako da druga osoba često nesvesno prihvati ono što ona želi. Zbog toga se mnoge situacije završe u njenu korist, bez potrebe za raspravom ili borbom.

Ribe

Ribe često ostavljaju utisak nežnosti i bezazlenosti, ali upravo njihova sposobnost da razumeju ljude može biti njihova najveća prednost. One brzo primete tuđe raspoloženje, slabosti i potrebe, pa lako pronalaze način da se povežu sa drugima.

Njihova intuicija im pomaže da pronađu prave reči u pravom trenutku. Znaju kako da probude poverenje, saosećanje i podršku kod ljudi oko sebe, zbog čega često uspevaju da dobiju ono što su zamislile.

Zašto ponekad deluje da nas uvek nadmudre?

Tajna možda nije u tome što su bolji od drugih, već u tome što su odlučniji i manje skloni preispitivanju. Dok mnogi razmišljaju o posledicama, traže pravi trenutak ili se brinu kako će njihovi postupci uticati na druge, oni se više usmeravaju na ono što žele da postignu.

Ne znači da su loši ljudi. Jednostavno imaju snažan fokus i ne dozvoljavaju da ih sumnje dugo zadržavaju. Dok drugi još analiziraju situaciju, oni su često već napravili svoj potez i nastavili dalje.

Sledeći put kada se nađete pored nekoga ko ovako deluje, obratite pažnju na način na koji razmišlja, planira i ostvaruje svoje ciljeve. Možda ćete upravo tada primetiti koliko su veštine komunikacije, strpljenja i procene ljudi moćne.

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