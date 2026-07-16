Raskidi nikada nisu laki, ali postoje osobe koje nakon završetka veze ostanu u mislima puno duže od drugih. Bilo da je reč o njihovoj harizmi, emocionalnoj povezanosti ili načinu na koji su voleli, pojedini horoskopski znakovi imaju sposobnost da ostave jak utisak. Naravno, svaka osoba je jedinstvena, a astrologiju treba posmatrati kao zabavu, a ne kao naučno potvrđenu činjenicu.

Škorpija

Škorpije vole intenzivno, duboko i bez zadrške. Kada nekome poklone svoje poverenje, u odnos ulažu celo srce, zbog čega veze s njima često ostavljaju snažan emocionalni trag.

Njihova tajanstvenost, strast i odanost stvaraju osećaj posebne povezanosti. I nakon raskida bivši partneri često se prisećaju upravo onih trenutaka u kojima su se osećali potpuno viđenima i shvaćenima. Upravo zato Škorpije mnogi teško izbacuju iz misli.

Lav

Lavovi plene pažnju gde god se pojave. Samopouzdani su, velikodušni i vole učiniti da se njihov partner oseća posebno. U vezi često stvaraju nezaboravne uspomene ispunjene iznenađenjima, podrškom i zajedničkim avanturama.

Nakon raskida mnogima nedostaje upravo njihova energija i osećaj da su uz sebe imali osobu koja je unosila toplinu i optimizam u svakodnevicu. Lavovi znaju ostaviti prazninu koju nije lako ispuniti.

Ribe

Ribe su poznate po svojoj nežnosti, empatiji i romantičnom pogledu na ljubav. U vezama su često vrlo pažljive i spremne učiniti mnogo kako bi njihov partner bio srećan.

Njihova sposobnost da slušaju, razumeju i pruže emocionalnu podršku čini ih partnerima koje nije lako zaboraviti. Nakon raskida mnogi shvate koliko im nedostaje upravo taj osećaj sigurnosti i bliskosti koji su Ribe pružale.

Zašto neke ljubavi ostaju u sećanju?

Bez obzira na horoskopski znak, svaka veza ostavlja trag ako je bila ispunjena iskrenim emocijama i zajedničkim iskustvima. Astrologija može ponuditi zanimljiv pogled na ličnost i ljubavne odnose, no na to koliko će nam neko nedostajati ipak najviše utiču stvarna povezanost, uspomene i način na koji smo se osećali pored te osobe.

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