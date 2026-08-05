Društvene mreže odavno nisu mesto samo za fotografije sa odmora i čestitke za rođendane. Mnogim ženama u pedesetim i šezdesetim godinama Instagram i Fejsbuk poslednjih godina postali su i mesto na kojem ih svakodnevno kontaktiraju znatno mlađi muškarci.

Jedna duhovita objava iz Fejsbuk grupe "Bar u srcu" upravo je zbog toga postala pravi hit i pokrenula raspravu o fenomenu koji mnoge žene dobro poznaju.

Autorka u šaljivom tonu opisuje kako izgleda kada žena u najboljim godinama objavi fotografiju na društvenim mrežama.

Ako ste žena u najboljim godinama i imate otvoren profil, velike su šanse da vam je inbox bar jednom bio pun poruka mlađih momaka - započinje ona.

Kako kaže, dovoljno je da objavite fotografiju na kojoj izgledate odmorno i nasmejano, pa da počnu da stižu poruke sa nezaobilaznim emotikonima vatrice, srca ili jednostavnim: "Ćao, mačkice".

"Godine su samo broj"

Posebno ju je nasmejala rečenica koju, kako tvrdi, često dobija:

"Godine su samo broj, bitna je energija."

U nastavku kroz niz duhovitih poređenja opisuje kako mnogi mladići iza tastature deluju puni samopouzdanja, dok u stvarnosti, kako kaže, još uvek traže od roditelja čiste čarape ili tek pokušavaju da pronađu svoje mesto u životu.

Jedan od najduhovitijih delova objave odnosi se na njihove pokušaje da ostave utisak ozbiljnog muškarca.

Pišu da traže ženu koja zna šta želi, a još nisu sigurni ni šta će sa sobom - navodi autorka.

Humor koji je mnoge pogodio pravo u metu

Posebno je odjeknuo deo u kojem kaže da je najveći adrenalin zrele žene kada pronađe slobodno parking mesto ispred zgrade, dok mlađi udvarači pokušavaju da je osvoje pričama o "posebnoj energiji".

Autorka smatra da takvo interesovanje često traje samo dok ne shvate da žena nema nameru da im bude ni životni mentor, ni finansijska podrška.

Na kraju poručuje ženama da se zbog takvih poruka ne nerviraju, već da ih prihvate sa osmehom.

Dok oni igraju igrice na telefonu, vi već odavno igrate mnogo ozbiljniju igru - život. A veština da nekoga odbijete sa stilom ne kupuje se ni u jednoj prodavnici - zaključila je ona.

Objava je za kratko vreme prikupila veliki broj reakcija i komentara, a mnoge žene priznale su da su se u njoj prepoznale, potvrđujući da im se slične poruke zaista često pojavljuju u inboxu.