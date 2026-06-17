Jednostavan letnji trik može pomoći da se smanji vlaga i neprijatni mirisi u frižideru. Potrebno je samo da pre odlaska na posao u njega stavite običnu rolu toalet papira, predmet koji košta svega nekoliko desetina dinara i koji gotovo svi imaju u svom domu.

Da li vam se nekada dogodilo da otvorite frižider i osetite neprijatan miris, iako ste ga nedavno temeljno očistili? Tokom toplih letnjih dana u unutrašnjosti se stvara više kondenzacije, što može ubrzati kvarenje namirnica.

Rešenje se krije u jednostavnom predmetu iz kupatila – roli toalet papira, koja može pomoći u upijanju viška vlage.

Vlaga se u frižideru nakuplja svaki put kada otvorite vrata, jer tada topao vazduh ulazi unutra i stvara kondenzaciju na zidovima. Dodatni problem predstavljaju namirnice koje nisu dobro zatvorene, jer oslobađaju vlagu i podstiču stvaranje buđi na gumama.

Prekomerna vlaga ne utiče samo na kraći rok trajanja hrane, već doprinosi i nastanku karakterističnog ustajalog mirisa. Zbog toga se često dešava da se i kvalitetne namirnice pokvare mnogo brže nego što bi trebalo, naročito kada se u fiokama zadržava previše vlage.

Neobičan trik može pomoći da rešite problem viška vlage u frižideru dok ste na poslu. Iako zvuči neobično, običan toalet papir ima izuzetnu sposobnost upijanja tečnosti i vlage iz vazduha. Kada se postavi u zatvoren prostor, deluje poput prirodnog upijača koji smanjuje vlagu i neutrališe neprijatne mirise.

Za primenu ovog trika potrebno je da uzmete novu i čistu rolu toalet papira i postavite je u ugao srednje police frižidera. Ostavite je da stoji najmanje osam sati, odnosno tokom radnog vremena. Tokom tog perioda papir će upiti deo suvišne vlage, a zajedno sa njom i neprijatne mirise koji se zadržavaju u unutrašnjosti uređaja.

Kada se vratite kući, mogli biste da primetite da je vazduh u frižideru svežiji i prijatniji. Zahvaljujući sposobnosti upijanja vlage, rola papira može doprineti smanjenju kondenzacije i stvaranju prijatnijeg okruženja za čuvanje namirnica.

Da bi frižider duže ostao svež, preporučuje se da rolu menjate jednom mesečno. Iskorišćeni papir možete upotrebiti za brisanje prosute tečnosti ili druge sitne kućne poslove, čime ćete ga dodatno iskoristiti pre odlaganja.

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