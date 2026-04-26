Problem sa stvaranjem naslaga leda u zamrzivaču može biti vrlo neprijatan, ali postoji jednostavno rešenje. Do pojave leda dolazi najčešće zbog viška vlage, koja se nakuplja kada se u zamrzivač unesu vlažne ili tople namirnice. Otapanje leda ume da traje dugo i može biti zamorno, pa je najbolje preduzeti korake kako do stvaranja leda ne bi ni dolazilo.

Da biste to sprečili, važno je da sve namirnice koje stavljate u zamrzivač budu prethodno dobro ohlađene, suve i pažljivo zapakovane. Koristite kese i posude koje se dobro zatvaraju, a pre stavljanja u zamrzivač obavezno ih obrišite spolja – vlaga na površini dodatno pospešuje stvaranje leda.

Takođe, preporučuje se da povremeno potpuno odmrznete i očistite zamrzivač. Nakon što ga obrišete i osušite iznutra, zidove premažite tankim slojem jestivog ulja koristeći čistu i suvu truleks krpu. Ovaj sloj ulja otežava stvaranje i taloženje leda na površinama.

Ukratko, redovno održavanje i pažljivo rukovanje namirnicama može značajno smanjiti rizik od stvaranja leda, produžiti vek trajanja uređaja i olakšati njegovo korišćenje.

