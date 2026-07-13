Tiganji se brzo uprljaju naslagama masnoće i prljavštine. Ali postoji jednostavan način da ih lako očistite uz samo jedan sastojak. Masnoću i ulje možete ukloniti deterdžentom ako ih operete odmah, ali često se dešava da se ove naslage zalepe za površinu i postanu tvrdokorne.

Upotrebite sastojak iz kuhinje

Međutim, ljubitelji čišćenja na internetu tvrde da postoji jednostavan način da uklonite crne tragove sa svog tiganja, a sve što vam treba je jedan sastojak koji već imate u kuhinji, i koji košta svega 30 dinara.

Ovaj trik je otkriven nakon što je jedan korisnik „Reddita“ napisao da ima problem s čišćenjem svog tiganja i da ne želi da koristi čeličnu žicu jer se plaši da će oštetiti nelepljivi premaz. „Nikako ne mogu da oribam tiganj. Ne želim da koristim čeličnu žicu jer mislim da će izgrebati površinu“ i pitao je ljude da li imaju neki savet.

Evo šta treba uraditi

Najbolji savet koji su mu dali ljubitelji čišćenja bilo je korišćenje sode bikarbone, sastojka koji se najčešće koristi u kuhinji, ali koji je takođe postao omiljen kao prirodno sredstvo za čišćenje. Međutim, ne treba samo posuti sodu po tiganju i nadati se najboljem. Umesto toga, potrebno je pomešati sodu bikarbonu s vodom u tiganju i zatim je zagrejati kako bi se prljavština omekšala, piše britanski „Ekspres“.

„Napuni tiganj vodom, dodaj dobru količinu sode bikarbone i onda stavi na šporet da provri neko vreme. To će omekšati prljavštinu.“ Čovek koji je tražio savet ubrzo je isprobao trik i napisao da je ribanje tiganja bilo "neverovatno lako".

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