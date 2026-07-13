Sastojci:

12 celih jaja

12 kašika šećera za kore i 5 kašika za fil

12 kašika mlevenih oraha

12 kašika mlevenog keksa

750 ml mleka

375 gr margarina ili maslaca

5 punih kašika brašna

250 gr šećera u prahu

100 gr mlečne čokolade

100 gr bele čokolade

150 gr suvog keksa



Priprema:

Belanca koristimo za korice, po 4.

4 belanca ulupati u jaku penu sa 4 kašika šećera.

Tome dodati 4 kašike oraha i 4 kašike keksa pa promešati.

Pleh dimenzija 30 x 20 cm obložimo papirom za pečenje i stavimo da se kora peče u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni.

Ja sam pekla 12 minuta.

Pazite kada pečete, jer ako je prepečete jako će se skupiti.

Postupak ponovimo još 2 puta da dobijemo tri korice.

Žumancima dodato šećer za fil, brašno i malo hladnog mleka, a ostatak mleka stavimo da provri.

Kada provri zakuvamo žeumanca i mešamo dok se ne zgusne.

Sklonimo sa vatre, stavimo foliju i ostavimo da se hladi.

Ulupati margarin ili maslac sobne temperature sa šećerom u prahu, da bude penasto.

Toj masi dodati ohladjen fil od žumanaca i umutiti.

Masi dodajemo iseckane čokolade i sitno izlomljen keks.

Čokolada se može i izblendirati, ako vam je lakše.

Količina čokolade može da se poveća, a takodje da se dodaju u fil i orasi ili lešnici.

Ovim filom mazati korice.

Kora-fil, kora-fil, kora-fil.

Ostaviti najbolje preko noći da odstoji da se ukusi sjedine i korice i keks omekane pa dekorisati po želji i služiti.