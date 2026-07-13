Sastojci:
12 celih jaja
12 kašika šećera za kore i 5 kašika za fil
12 kašika mlevenih oraha
12 kašika mlevenog keksa
750 ml mleka
375 gr margarina ili maslaca
5 punih kašika brašna
250 gr šećera u prahu
100 gr mlečne čokolade
100 gr bele čokolade
150 gr suvog keksa
Priprema:
Belanca koristimo za korice, po 4.
4 belanca ulupati u jaku penu sa 4 kašika šećera.
Tome dodati 4 kašike oraha i 4 kašike keksa pa promešati.
Pleh dimenzija 30 x 20 cm obložimo papirom za pečenje i stavimo da se kora peče u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni.
Ja sam pekla 12 minuta.
Pazite kada pečete, jer ako je prepečete jako će se skupiti.
Postupak ponovimo još 2 puta da dobijemo tri korice.
Žumancima dodato šećer za fil, brašno i malo hladnog mleka, a ostatak mleka stavimo da provri.
Kada provri zakuvamo žeumanca i mešamo dok se ne zgusne.
Sklonimo sa vatre, stavimo foliju i ostavimo da se hladi.
Ulupati margarin ili maslac sobne temperature sa šećerom u prahu, da bude penasto.
Toj masi dodati ohladjen fil od žumanaca i umutiti.
Masi dodajemo iseckane čokolade i sitno izlomljen keks.
Čokolada se može i izblendirati, ako vam je lakše.
Količina čokolade može da se poveća, a takodje da se dodaju u fil i orasi ili lešnici.
Ovim filom mazati korice.
Kora-fil, kora-fil, kora-fil.
Ostaviti najbolje preko noći da odstoji da se ukusi sjedine i korice i keks omekane pa dekorisati po želji i služiti.
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