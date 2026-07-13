Leto donosi promenu ritma: više vremena provodimo napolju, putujemo, boravimo na bazenima i plažama, često prelazimo iz visokih temperatura u klimatizovane prostorije, a neretko zaboravimo i na dovoljan unos tečnosti. Iako je sve to deo odmora i uživanja, upravo takve promene svakodnevnih navika mogu povećati rizik od nastanka urinarnih infekcija. Kada se jave prvi simptomi, svakodnevne aktivnosti i planovi lako mogu biti narušeni.

Zato je važno prepoznati prve simptome i reagovati na vreme. Ono što u početku može delovati kao prolazna nelagodnost ne bi trebalo zanemariti, jer pravovremena reakcija doprinosi bržem ublažavanju tegoba i sprečava da se problem dodatno razvije.

Urinarne infekcije spadaju među najčešće bakterijske infekcije kod žena, a procenjuje se da će se gotovo svaka druga žena tokom života susresti sa barem jednom epizodom cistitisa. Najčešći uzročnik je bakterija Escherichia coli, dok rizik od infekcije mogu povećati različiti faktori koji narušavaju prirodnu ravnotežu urinarnog trakta.

Kada se pojave prve tegobe, brzo reagovanje može napraviti veliku razliku. Upravo za takve situacije razvijen je Urinal® Express pH, dodatak ishrani koji pruža brzo olakšanje simptoma urinarne infekcije i vraća osećaj udobnosti. Njegova jedinstvena kombinacija kalijum-citrata, natrijum-citrata doprinosi stabilizaciji pH vrednosti urina i na taj način pomaže u ublažavanju osećaja peckanja i žarenja, dok ekstrakt američke brusnice i list breze doprinose očuvanju zdravlja donjeg urinarnog trakta.

Njegova najveća prednost jeste upravo brzina – olakšanje se može očekivati već nakon 30 minuta od primene. Kada se simptomi pojave iznenada, svaki minut do olakšanja može napraviti razliku. Brže ublažavanje tegoba može doprineti lakšem nastavku svakodnevnih letnjih aktivnosti i omogućiti da neprijatnost što manje utiče na ostatak dana.

Međutim, brzo ublažavanje simptoma predstavlja tek prvi korak. Podjednako je važno pružiti organizmu adekvatnu podršku od samog početka, zbog čega je razvijen novi Urinal® Akut. Njegova formula kombinuje standardizovani ekstrakt američke brusnice koji obezbeđuje 36 mg proantocijanidina (PAC), ekstrakt zlatice i vitamin D. Proantocijanidini iz američke brusnice doprinose sprečavanju prijanjanja bakterije E. coli za zidove urinarnog trakta, čime doprinose njihovoj lakšoj eliminaciji putem urina. Zlatica je poznata po svom blagom diuretičkom, antiinflamatornom i antimikrobnom dejstvu podstiče eliminaciju bakterija putem urina i doprinosi smanjenju nelagodnosti. Istovremeno, vitamin D doprinosi normalnoj funkciji imunskog sistema i pruža dodatnu podršku organizmu u borbi protiv infekcija.

Urinal® Express pH u praktičnim kesicama i novi Urinal® Akut u obliku tableta zajedno predstavljaju komplementaran pristup reagovanju već pri prvim simptomima urinarne infekcije. Dok Urinal® Express pH donosi brzo olakšanje već nakon 30 minuta, novi Urinal® Akut pruža ciljanu podršku organizmu zahvaljujući pažljivo odabranoj kombinaciji sastojaka, objedinjujući brzo ublažavanje tegoba i predstavlja nastavak terapije za potpun tretman urinarne infekcije.

Budući da se simptomi mogu javiti upravo onda kada ih najmanje očekujemo, posebno tokom leta, važno je razmišljati unapred. Dok tokom toplijih meseci vodimo računa o zaštiti od sunca i hidrataciji, ne treba zaboraviti ni zdravlje urinarnog trakta. Dobro je da proverena podrška bude deo kućne ili putne apoteke, kako iznenadne tegobe ne bi pokvarile vikend ili dugo planirani odmor i kako bismo leto proveli uživajući u trenucima kojima se najviše radujemo.