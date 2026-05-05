Masne fleke na odeći, stolnjacima i kuhinjskim krpama spadaju među najteže za uklanjanje, a često deluje kao da ih je nemoguće potpuno očistiti. Zbog toga mnogi odmah posežu za hemijskim čišćenjem, što može biti skupo i nepraktično. Međutim, jedno jednostavno i jeftino rešenje koje se deli na internetu pokazalo se iznenađujuće efikasnim.

Prema iskustvu jedne žene koja je podelila trik, za uklanjanje masnih fleka potrebna vam je samo obična bela kreda. Postupak je vrlo jednostavan, kredom se pređe preko fleke, kao da se boji površina tkanine. Nakon toga se ostavi da deluje nekoliko minuta, pa se višak jednostavno otrese ili iščetka.

Objašnjenje ove metode leži u sastavu krede. Stručnjaci za čišćenje ističu da kreda sadrži kalcijum-karbonat, koji ima snažna upijajuća svojstva. On „izvlači“ masnoću iz vlakana tkanine i vezuje je za sebe, čime omogućava lakše uklanjanje fleke.

Stručnjak za čišćenje Džil Koh objašnjava da kreda zapravo funkcioniše kao prirodni apsorbent ulja. Kada se nanese na mrlju, ona upija masnoću i zadržava je u sebi, nakon čega se zajedno sa ostacima može lako ukloniti četkom. Zbog toga se ova metoda smatra jednim od najjednostavnijih kućnih trikova za uklanjanje masnih mrlja.

Važno je napomenuti da nije svaka kreda ista, pa se preporučuje ona koja u sastavu ima visok procenat kalcijum-karbonata, kako bi efekat bio što bolji.

Ovaj jednostavan trik može biti posebno koristan za domaćinstva koja često imaju problema sa flekama od ulja i masne hrane, jer omogućava brzo čišćenje bez dodatnih troškova i bez oštećenja tkanine.

