Sezona svežih krastavaca je u punom jeku, a domaćice ovih dana sve češće traže lagane, brze i osvežavajuće recepte koji prijaju po vrućini.

Jedna salata posebno je zaludela mnoge, pravi se od sasvim običnih sastojaka, a ukus joj je toliko dobar da je mnogi spremaju gotovo svakog dana.

Reč je o čuvenoj poljskoj salati Mizerija, jednostavnom jelu koje godinama važi za pravi letnji klasik.

Njena tajna je u savršenom spoju svežih krastavaca, pavlake, mirođije i blago kiselkasto-slatkog preliva.

Lagano, kremasto i neverovatno osvežavajuće.

Ova salata odlično ide uz meso, ribu, krompir, roštilj, ali mnogi je jedu i samu, uz parče svežeg hleba.

Posebno prija kada je dobro ohlađena.

Po ovim vrućinama, pravo osveženje.

Sastojci:

3 krastavca

200-250 g pavlake

veza sveže mirođije ili kopra

pola manje glavice crnog luka

1/2 kašičice sirćeta

1/3 kašičice šećera

so po ukusu

Priprema:

Krastavce oljuštite i isecite na tanke kolutove.

Posolite ih blago i ostavite 5 do 7 minuta da puste sok. Nemojte bacati taj sok, upravo on daje salati dodatnu sočnost.

Mirođiju sitno iseckajte i lagano posolite kako bi pustila aromu.

Crni luk iseckajte što sitnije, pa dodajte prstohvat soli, šećer i nekoliko kapi sirćeta. Ostavite ga desetak minuta da omekša i izgubi jačinu.

U većoj posudi sjedinite krastavce, mirođiju i luk.

Dodajte pavlaku i sve dobro promešajte.

Na kraju po ukusu dodajte još malo šećera ili sirćeta, u zavisnosti od toga da li volite blaži ili izraženiji ukus.

Pre služenja salatu obavezno stavite u frižider da se dobro ohladi.

Ono što mnoge iznenadi jeste koliko bogat ukus daje ovako mali broj sastojaka.

Krastavci osvežavaju, mirođija daje pravi letnji miris, luk blagu pikantnost, a pavlaka sve lepo poveže u savršen zalogaj.

Jednostavno, brzo i preukusno. Upravo ono što svima treba leti.