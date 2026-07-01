Sezona svežih krastavaca je u punom jeku, a domaćice ovih dana sve češće traže lagane, brze i osvežavajuće recepte koji prijaju po vrućini.
Jedna salata posebno je zaludela mnoge, pravi se od sasvim običnih sastojaka, a ukus joj je toliko dobar da je mnogi spremaju gotovo svakog dana.
Reč je o čuvenoj poljskoj salati Mizerija, jednostavnom jelu koje godinama važi za pravi letnji klasik.
Njena tajna je u savršenom spoju svežih krastavaca, pavlake, mirođije i blago kiselkasto-slatkog preliva.
Lagano, kremasto i neverovatno osvežavajuće.
Ova salata odlično ide uz meso, ribu, krompir, roštilj, ali mnogi je jedu i samu, uz parče svežeg hleba.
Posebno prija kada je dobro ohlađena.
Po ovim vrućinama, pravo osveženje.
Sastojci:
- 3 krastavca
- 200-250 g pavlake
- veza sveže mirođije ili kopra
- pola manje glavice crnog luka
- 1/2 kašičice sirćeta
- 1/3 kašičice šećera
- so po ukusu
Priprema:
Krastavce oljuštite i isecite na tanke kolutove.
Posolite ih blago i ostavite 5 do 7 minuta da puste sok. Nemojte bacati taj sok, upravo on daje salati dodatnu sočnost.
Mirođiju sitno iseckajte i lagano posolite kako bi pustila aromu.
Crni luk iseckajte što sitnije, pa dodajte prstohvat soli, šećer i nekoliko kapi sirćeta. Ostavite ga desetak minuta da omekša i izgubi jačinu.
U većoj posudi sjedinite krastavce, mirođiju i luk.
Dodajte pavlaku i sve dobro promešajte.
Na kraju po ukusu dodajte još malo šećera ili sirćeta, u zavisnosti od toga da li volite blaži ili izraženiji ukus.
Pre služenja salatu obavezno stavite u frižider da se dobro ohladi.
Ono što mnoge iznenadi jeste koliko bogat ukus daje ovako mali broj sastojaka.
Krastavci osvežavaju, mirođija daje pravi letnji miris, luk blagu pikantnost, a pavlaka sve lepo poveže u savršen zalogaj.
Jednostavno, brzo i preukusno. Upravo ono što svima treba leti.
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