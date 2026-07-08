Koliko puta vam se desilo da ujutru krenete da popijete prvu kafu, a ona završi po stolu, majici ili podu? Prva reakcija je obično nervoza. Međutim, naši stari su govorili da prosuta kafa nije uvek loš znak. Naprotiv, verovali su da ponekad donosi sreću, novac ili važne vesti.

Naravno, nema naučnih dokaza da je to tačno, ali ova verovanja i danas se prepričavaju od kuće do kuće.

Ako prospete kafu po stolu...

Prema narodnom verovanju, kafa prosuta po stolu može da najavi dolazak gostiju, važan razgovor ili vest koja će vas iznenaditi.

Ako se kafa razlije na sve strane, neki su govorili da stiže period pun obaveza, ali i novih prilika.

Ako vam kafa završi na odeći

Ovo verovanje mnogi smatraju najlepšim.

Kaže se da kafa prosuta po garderobi može da nagovesti susret sa osobom koja će ostaviti jak utisak na vas. Neki to povezuju i sa novom ljubavi ili poznanstvom koje može da promeni tok događaja.

Naravno, moguće je i da ste samo bili rasejani.

Jutarnja kafa nosi posebnu poruku

Ako prvu jutarnju kafu prospete čim ustanete, stari su govorili da tog dana ne treba donositi ishitrene odluke.

Verovali su da je to znak da usporite, dobro razmislite i ne ulazite u rasprave bez potrebe.

Na poslu? Obratite pažnju

Kada se kafa prospe na radnom mestu, prema verovanju, uskoro sledi važan razgovor ili promena na poslu.

Ne mora da bude ništa loše. Naprotiv, može da znači da vam stiže nova poslovna prilika ili zadatak koji će vam otvoriti neka vrata.

A kada je to znak za pare?

Najzanimljivije verovanje kaže da je dobro ako se kafa prospe u većoj količini.

Naši stari su govorili da što je više prosute kafe, to su veće šanse da uskoro stigne neočekivan novac, poklon ili neka druga finansijska dobit.

Zbog toga su pojedini umesto nerviranja govorili: "Neka, neka... za pare je."

Šta ako vam se to stalno dešava?

Ako često prosipate kafu, narod kaže da ste u periodu velikih promena i da vas čeka mnogo novih događaja.

S druge strane, psiholozi imaju mnogo jednostavnije objašnjenje – verovatno ste umorni, pod stresom ili vam je glava puna obaveza, pa pažnja lako popusti.

Kako god bilo, sledeći put kada vam kafa završi po stolu, možda nećete odmah posegnuti za krpom. Možda ćete se prvo setiti starog narodnog verovanja koje kaže da prosuta kafa nekad ne odnosi sreću – već je upravo donosi.