"Trujemo se lošom hranom koja je svuda oko nas. Ali postoji način da te toksine koje kroz ishranu unosimo, eliminišemo i to je vitamin D. Tu postoji drugi problem, ako se stalno trujemo, onda nam nikada nije dovoljno vitamina D", upozorava imunolog prof. dr Borislav Kamenov, objašnjavajući koja je to hrana "toksična". Pojedina hrana negativno utiče na imunitet, čini ga slabijim, a samim tim se "otvaraju vrata" bakterijama i virusima da napadnu naš organizam.

"Najveći broj ljudi pati zbog mleka i mlečnih proizvoda. Mleko koje se kod nas najviše koristi ima protein A1 kazein, a kad ga neko ne podnosi, a polovina stanovništva ga ne podnosi, on se celog života truje i u riziku je da razvije autoimune, maligne bolesti," kaže Kamenov.

"Problematični su pšenica, ječam i raž, ta hibridna zrna. Zato treba jesti heljdu, proso, pirinač, speltu, to je staro seme. Poslednjih godina ljudi su shvatili da je spelta dobra i uviđaju vezu između hrane i autoimunih bolesti. Opasno je i meso kada se životinje ’truju’, kaže dr Kamenov i dodaje da se "svašta stavlja u hranu za životinje", a kako bi što pre dobile telesnu masu.

"Slaninica je najbolja, ako ćemo pošteno da kažemo. Svinjska mast je isto dobra. Jedna kašika ima 1.000 jedinica vitamina D. Divljač, jagnjeće i jareće meso, takođe, riba, ali ne tovljena. To je veliki problem", upozorava.

Gojazne osobe imaju oslabljen imunitet i podložnije su bolestima od onih umerene težine.

"Gojazne osobe imaju zapaljensku, inflamatornu rekaciju stalno. Što bi se narodski reklo, oni su se ’ubili’ hranom. Kod njih je imunitet najlošiji, gori nego kod dijabetičara, srčanih bolesnika", kaže doktor i objašnjava zašto je to tako:

"Pošto je kod njih celo telo pod upalom, oni ne mogu da stvore toleranciju na 'napadače', zbog čega su podložniji bolestima", zaključuje.