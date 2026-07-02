Paradajz brzo pušta vodu čim se posoli. Ako tada dodate oko dve kašike sirćeta, dobićete razređenu, kiselkastu tečnost na dnu posude umesto guste i mirisne salate. U kafanskoj verziji koristi se ulje koje obavija svaki komad povrća, a ne kisela tečnost koja sve razvodni. Zato se sirće, ako se uopšte koristi, dodaje na samom kraju i to u vrlo maloj količini, najviše pola kašičice za četiri porcije.

Zašto sir ide na vrh, a ne u mešavinu

Ako se narendani sir umeša u salatu, on upija ulje i pretvara se u gnjecavu masu. U kafanskoj pripremi sir ostaje na vrhu kao sloj, neizmešan, kako bi ga svako dodao po ukusu. Najbolje je koristiti punomasni sir sa najmanje 45 procenata mlečne masti i narendati ga krupno tek kada se salata posluži. Tako šopska salata zadržava i izgled i karakterističan slani ukus.

Ulje mora biti kvalitetno, a ne bezmirisno

Obično rafinisano suncokretovo ulje ne daje pravi ukus ovoj salati. Tradicionalno se koristi hladno ceđeno suncokretovo ulje koje ima prirodan miris semenki. Ono povezuje sve sastojke i daje salati punoću. Razlika između kvalitetnog ulja i bezukusnog je odmah primetna, kao velika razlika u ukusu i mirisu.

Paprika se priprema pečenjem

Sirova zelena paprika može da bude previše oštra i da preuzme ukus paradajza. U starijoj kafanskoj praksi paprika se kratko peče na jakoj vatri, zatim se oljušti i seče na trake. Pečenjem dobija slatkoću i blagu dimljenu aromu koja salati daje posebnu notu. Ako nemate vremena za pečenje, najbolje je da je isečete na vrlo tanke trake kako bi bila blaža i prijatnija u salati.

Redosled pripreme koji sve menja

Najpre se stavljaju paradajz i krastavac, zatim so, pa ulje. Luk i paprika dodaju se posle toga, dok se sir stavlja na samom kraju, preko svega. Ovaj redosled nije slučajan. So izvlači vodu iz povrća, ulje je zadržava i salata ostaje sočna umesto vodnjikava. Nakon pripreme treba je ostaviti nekoliko minuta da odstoji pre služenja.

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