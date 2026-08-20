Bruklin Bekam, najstariji sin Dejvida i Viktorije Bekam, prekrio je tetovažu „mama’s boy“ koju je 2017. godine posvetio majci, zbog dugotrajnog sukoba sa porodicom.

Kako prenose britanski mediji, Bruklin (27) sada preko tog natpisa ima veliku cvetnu tetovažu inspirisanu bidermajerom supruge Nikol Pelc sa njihovog venčanja 2022. godine.

Ovo nije prvi put da Bruklin Bekam uklanja ili prekriva tetovaže posvećene porodici. Prethodno je prekrio reč „Dad“ na desnoj ruci, kao i broj „1975“, koji označava godinu rođenja njegovog oca. Navodno je uklonio i tetovaže sa imenima braće i sestre: Romea, Kruza i Harper.

Ipak, neke tetovaže posvećene porodici još uvek ima, uključujući natpis „brotherhood“ i balerinu posvećenu sestri Harper.

Sa druge strane, Bruklin na telu ima sve više tetovaža posvećenih Nikol, među kojima su njen portret, oči, ime i njihove bračne zavete. Njegovo udaljavanje od porodice Bekam povezuje se upravo sa odnosom sa suprugom i događajima oko njihovog venčanja.

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