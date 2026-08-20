Opale jabuke mogu da postanu sočni, mirisni uštipci sa hrskavom koricom. Ovaj jednostavan recept idealan je za doručak ili laganu poslasticu, a priprema traje svega desetak minuta.

Avgust je pravo vreme da iskoristite jabuke koje prerano opadnu sa drveta. Umesto da ih bacite, pretvorite ih u ukusne uštipke koji podsećaju na krompiruše, ali su mnogo slađi i nežniji.

Tajna uspeha je u pravilnoj pripremi jabuka. Ako rendana masa sadrži previše soka, uštipci će se razlivati po tiganju i neće dobiti lepu zlatnu koricu. Zato višak tečnosti treba blago ocediti, ali ne potpuno, kako bi ostali sočni.

Zašto su tako ukusni?

Narendane jabuke se pomešaju sa jajetom, brašnom i malo šećera, a zatim se prže na tiganju. Tokom pečenja prirodni šećeri iz voća se karamelizuju, pa spolja nastaje hrskava zlatna korica, dok unutrašnjost ostaje mekana i puna soka.

Za ovaj recept najbolje su slatko-kisele sorte jabuka.

Sastojci

3–4 jabuke (oko 500 g)

1 jaje

2–3 kašike brašna (60–80 g)

1 kašika šećera

prstohvat cimeta

30–40 ml ulja za prženje

Ako volite deblje i punije uštipke, možete koristiti:

4–5 jabuka

2 jaja

3–4 kašike brašna

1 kašiku šećera

pola kašičice cimeta

prstohvat soli

Priprema

Oljuštite jabuke, uklonite semenke i izrendajte ih na krupno rende. Ako su veoma sočne, blago ih ocedite. Dodajte jaje, šećer i cimet, pa postepeno umešajte brašno. Masa treba da bude gusta, poput testa za klasične uštipke. Ako je smesa previše retka, dodajte još malo brašna. Zagrejte tiganj sa malo ulja i kašikom spuštajte manje gomilice smese. Pržite 3–4 minuta sa svake strane, dok ne dobiju lepu zlatnosmeđu boju.

Vodite računa da vatra bude umerena. Ako je temperatura previsoka, spolja će brzo potamneti, a sredina će ostati nepečena. Na preslaboj vatri upiće previše ulja.

Kako ih poslužiti

Najukusniji su dok su još topli. Odlično se slažu sa:

pavlakom,

medom,

kondenzovanim mlekom,

džemom,

ili posuti šećerom u prahu.

Po želji u smesu možete dodati šaku suvog grožđa ili seckane orahe, koji će dati još bogatiji ukus.

Ovi mirisni uštipci od jabuka savršen su izbor za vikend doručak ili laganu poslasticu uz šolju kafe ili crnog čaja.