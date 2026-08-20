Ako vam pek papir u kalupu stalno klizi i gužva se, isprobajte jednostavan trik sa mlakom vodom. Papir kratko pokvasite, nežno iscedite i položite u kalup. Kada omekša, lako će se prilagoditi obliku kalupa i ostaće na mestu dok sipate testo.

Ako ne želite da ga kvasite, dno kalupa premažite veoma tankim slojem ulja. To će pomoći da papir bolje prione i spreči pomeranje.

Ovaj mali trik olakšava pripremu kolača, a nakon pečenja papir se lakše odvaja, pa će i kolač ostati lepog oblika.