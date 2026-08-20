Ovan

Petak vam donosi snažnu energiju i želju da nedelju završite uspešno. Na poslu ćete biti veoma aktivni i spremni da preuzmete inicijativu, a moguće je da ćete dobiti pohvalu za nešto što ste uradili ranije. Pazite samo da zbog nestrpljenja ne uđete u nepotrebnu raspravu. U ljubavi vas očekuje iskren razgovor i više bliskosti. Slobodni Ovnovi mogu dobiti zanimljiv poziv koji će im promeniti planove za veče.

Bik

Pred vama je stabilan i prijatan dan. Jedno finansijsko pitanje može početi da se rešava u vašu korist, a poslovna situacija postaje jasnija. Nemojte trošiti novac samo zato što želite da sebi ulepšate dan. U ljubavi vas očekuju nežnost i sigurnost. Partner može napraviti mali gest koji će vam pokazati koliko mu je stalo. Slobodni Bikovi mogu ostvariti zanimljivo poznanstvo.

Blizanci

Petak vam donosi mnogo komunikacije, poruka i zanimljivih susreta. Moguće je da ćete dobiti informaciju koja će vas obradovati ili otvoriti mogućnost za novi dogovor. Na poslu ne prihvatajte više obaveza nego što možete da završite. U ljubavi vas očekuju flert i dobra atmosfera. Slobodni Blizanci mogu upoznati osobu koja će ih odmah zainteresovati.

Rak

Danas ćete želeti da završite obaveze i što pre se posvetite privatnom životu. Na poslu ćete biti uspešni ako se budete držali prioriteta i ne budete preuzimali tuđe probleme. U ljubavi vas očekuju toplina i razumevanje. Ako postoji nesporazum sa partnerom, pravi je trenutak za iskren razgovor. Slobodni Rakovi mogu se zbližiti sa osobom kojoj već veruju.

Lav

Vaša harizma danas privlači pažnju gde god da se pojavite. Na poslu je moguć uspešan dogovor, pohvala ili prilika da pokažete koliko vredite. Nemojte dozvoliti da vas ponos udalji od ljudi koji vam žele dobro. U ljubavi vas očekuju strast i romantika. Slobodni Lavovi mogu doživeti susret koji će im dugo ostati u mislima.

Devica

Petak vam donosi priliku da završite ono što ste dugo odlagali. Bićete organizovani i fokusirani, ali nemojte sebi stvarati dodatni pritisak. Finansijski budite racionalni i izbegavajte nepotrebne kupovine. U ljubavi pokušajte da budete opušteniji i da ne analizirate svaki detalj. Veče je idealno za odmor i mirno druženje.

Vaga

Dan je povoljan za dogovore, druženje i popravljanje odnosa sa ljudima koji su vam važni. Jedan razgovor može rešiti nesporazum koji vas je dugo opterećivao. U ljubavi vas očekuju nežnost, romantika i prijatno iznenađenje. Slobodne Vage mogu dobiti poruku od osobe koja im već neko vreme privlači pažnju.

Škorpija

Petak vam donosi snažnu intuiciju i potrebu da neke stvari konačno razjasnite. Na poslu ćete lako primetiti detalje koje drugi previđaju, pa to iskoristite u svoju korist. U ljubavi nemojte skrivati osećanja iza ćutanja. Iskren razgovor može doneti veliko olakšanje. Slobodne Škorpije mogu doživeti neočekivan susret sa osobom koja će ih snažno privući.

Strelac

Očekuje vas dinamičan i vedar petak. Mogući su novi planovi, poziv za izlazak ili razgovor koji će vas inspirisati. Na poslu budite fleksibilni jer se nešto može promeniti u poslednjem trenutku. U ljubavi vas očekuju smeh, flert i dobra energija. Slobodni Strelčevi mogu upoznati nekoga kroz društvo ili sasvim slučajno.

Jarac

Vaš trud iz prethodnih dana danas može biti primećen. Na poslu ćete imati priliku da pokažete odgovornost i znanje, a moguće su i dobre vesti vezane za budući napredak. U ljubavi pronađite više vremena za osobu koja vam je važna. Ako ste slobodni, neko bi mogao otvoreno pokazati interesovanje za vas. Veče donosi mir i zadovoljstvo.

Vodolija

Petak vam donosi promenu rutine i zanimljive mogućnosti. Jedna neočekivana poruka ili poziv može vam otvoriti vrata za nešto novo. Na poslu se oslonite na kreativnost, ali nemojte zanemariti detalje. U ljubavi vas očekuje zanimljiva komunikacija i mogućnost prijatnog iznenađenja. Slobodne Vodolije mogu započeti novo poznanstvo koje će ih zaintrigirati.

Ribe

Dan vam donosi potrebu da završite nedelju bez stresa i nepotrebnih rasprava. Intuicija će vam pomoći da prepoznate kome možete verovati i koje situacije treba izbegavati. U ljubavi vas očekuju nežnost, pažnja i iskren razgovor. Zauzete Ribe mogu provesti lepo veče sa partnerom, dok slobodne mogu doživeti susret koji će probuditi emocije. Veče je idealno za opuštanje i punjenje energije.

Video: