Farmerke su komad garderobe bez kog većina žena ne može. Danas su hit modeli sa visokim strukom i širokim nogavicama, juče su to bile uske farmerke, a pre toga niski struk. Ali izgleda da svaki trend ima i svoju cenu.

Doktori već godinama upozoravaju da preuska odeća može da napravi ozbiljne probleme telu, od loše cirkulacije do neprijatnosti u stomaku i karlici.

Ranije su najviše na udaru bile uske farmerke i modeli sa niskim strukom. Ginekolozi su upozoravali da takva garderoba može da pogorša cirkulaciju u donjem delu tela, stvori osećaj težine u nogama, pa čak i da doprinese češćim urinarnim infekcijama kod osetljivih osoba.

Ali ni farmerke sa visokim strukom nisu baš tako bezazlene kako mnogi misle.

Doktorka Natalija Zubareva upozorava da problem nastaje jer su ovi modeli često veoma stegnuti u predelu stomaka i pupka. Na prvi pogled deluju udobno, ali kada sednete, pritisak na abdomen postaje mnogo jači.

Ako imate gastritis, nadimanje, sindrom iritabilnog creva ili refluks, ovaj model farmerki može dodatno da pogorša tegobe.

Poseban problem imaju osobe koje pate od kiseline i vraćanja sadržaja iz želuca u jednjak. Kada je stomak stegnut uskom garderobom, posebno u sedećem položaju, simptomi poput gorušice mogu postati mnogo izraženiji.

Stručnjaci zato savetuju jednostavno pravilo, moda jeste važna, ali udobnost mora da bude na prvom mestu.

Ako vam farmerke ostavljaju dubok trag na stomaku čim ih skinete, stežu vas dok sedite ili jedva čekate da ih raskopčate posle ručka, to je jasan znak da vam taj model ne prija.

Drugim rečima, nije problem u farmerkama, već u tome koliko vas stežu. Dobar kroj treba da prati telo, a ne da ga steže.