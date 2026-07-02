Par iz Masačusetsa je pronašao svog nestalog mačka na najneočekivanijem mestu, nakon što je ljubimac nestao na više od 30 sati.

Kako prenosi NBC 10 News Boston, Melisa Kirbi i njen suprug Ed Kirbi su krajem juna imali majstore u svojoj kući u Nidemu, u saveznoj državi Masačusets, koji su radili na renoviranju kupatila. Nedugo nakon radova, par je primetio da njihov mačak Flafi više nije u kući.

Nakon što su pretražili sva omiljena mesta za skrivanje svog ljubimca, vlasnici su zaključili da je mačak verovatno izašao kroz ulazna vrata. Kada se Flafi nije pojavio ni nakon 24 sata, Melisa i njen suprug su počeli da dele i lepe plakate o nestalom mačku po komšiluku.

„Mislila sam da ga nikada neću ponovo videti“, rekla je Melisa za medije.

Otkriće

Očajna da pronađe Flafija, Melisa je potražila pomoć stručnjaka za pronalaženje kućnih ljubimaca kako bi pretražili komšiluk i okolinu. Međutim, ispostavilo se da je avanturistički nastrojeni mačak bio mnogo bliže kući nego što su njegovi vlasnici mislili.

„Bila sam na spratu i plakala, i odjednom sam čula tiho mjaukanje“, ispričala je Melisa. „U tom trenutku sam mislila da haluciniram.“

Zvuk je dolazio ispod novo ugrađene kade u kupatilu, a Melisa se prisetila da je videla „malo šapicu koja viri iz rupe“ na mestu gde je kada postavljena.

Flafi se nalazio ispod nove kade, kroz uredno isečen pravougaoni otvor kroz koji prolazi cev, što se moglo videti na snimku koji su vlasnici podelili.

Odmah nakon toga, Ed je pozvao hitnog vodoinstalatera van radnog vremena i rekao operateru: „Da, ovo je hitan slučaj. Nije curenje. Naš mačak je zarobljen ispod kade.“

Flafi na kraju nije bio potreban dodatni spasilački zahvat — sam se izvukao iz rupe koristeći prednje šape nakon što je pronađen.

Prema izveštaju, mačak nije zadobio nikakve povrede tokom svog „izleta“ ispod kuće.

Bezbednosna mera

Kako bi izbegli sličnu situaciju u budućnosti, par je odlučio da nabavi uređaj za praćenje koji će staviti na ljubimca.

„Ako ponovo pobegne ili se zaglavi ispod nekog uređaja, moći ćemo da ga pronađemo“, rekla je Melisa.

Bonus video: