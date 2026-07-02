Stari Grci su još pre više od dve hiljade godina razvili efikasne načine za rashlađivanje domova bez upotrebe struje i savremene tehnologije. Koristili su prirodne materijale poput blata i kamena, koji slabo provode toplotu i pomažu da unutrašnjost kuća ostane prijatno hladna čak i tokom najvećih letnjih vrućina.

Važnu ulogu imala je i priroda, pa su uz kuće sadili listopadno drveće koje je leti pravilo hlad, dok je zimi propuštalo sunčevu svetlost. Dodatnu zaštitu od pregrevanja pružali su produženi krovovi koji su zaklanjali prozore i vrata od direktnih sunčevih zraka.

Drevni Grci bili su napredni i u upravljanju vodom. Zahvaljujući razvijenim akvaduktima i mreži glinenih cevi postavljenih ispod tla i unutar zidova, vodu su koristili i za rashlađivanje građevinskih materijala i unutrašnjosti domova. Mnogi stručnjaci smatraju da su upravo ova rešenja postavila temelje savremenih sistema za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju.

I danas Grci savetuju da se tokom velikih vrućina izbegavaju naporne aktivnosti, nosi lagana i svetla odeća koja prekriva telo, jede lagana hrana i unosi dovoljno tečnosti kako bi se organizam lakše nosio s visokim temperaturama.