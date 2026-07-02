Stručnjaci upozoravaju da brojni svakodnevni predmeti u domu mogu predstavljati ozbiljnu opasnost za pse, posebno ako su radoznali, anksiozni ili često ostaju bez nadzora.

Povod za upozorenje bio je snimak porodičnog psa koji je uspeo da dohvati nož sa kuhinjskog pulta, pokazujući koliko kućni ljubimci mogu biti snalažljivi.

Među najčešćim opasnostima nalaze se žvake i slatkiši sa ksilitolom, lekovi, kapsule za pranje veša i posuđa, pojedine sobne biljke, otpad iz kuhinje, električni kablovi i sredstva za čišćenje. Rizik predstavljaju i sitne dečje igračke, nestabilan nameštaj i teški predmeti koji se mogu prevrnuti i povrediti psa.

Stručnjaci objašnjavaju da psi svet doživljavaju prvenstveno putem njuha, zbog čega im mnogi predmeti deluju privlačno iako vlasnici ne primećuju opasnost. Nedovoljna mentalna stimulacija i anksioznost zbog odvajanja dodatno povećavaju verovatnoću da će istraživati zabranjene stvari.

Kako bi dom bio bezbedniji, vlasnicima se savetuje da opasne predmete drže van domašaja, obezbede kante za smeće, ograniče pristup rizičnim prostorijama i na vreme postave jasna pravila i granice u ponašanju ljubimca.