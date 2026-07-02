Novac, nakit ili neka sitnica koju ugledate na ulici često deluju kao srećan slučaj. Mnogi bi bez razmišljanja podigli ono što pronađu, ali narodna verovanja odavno upozoravaju da nisu svi „nalazi“ dobra sreća.

Kod nas se od davnina veruje da pojedini predmeti mogu da nose tuđu energiju, lošu sreću ili probleme prethodnog vlasnika. Bilo da verujete u to ili ne, jedno je sigurno - sa nekim stvarima ipak treba biti oprezan.

Nakit je prvi na listi. Prstenje, minđuše, lančići i narukvice dugo su bili povezivani sa energijom osobe koja ih je nosila. Stari ljudi su govorili da uz tuđi nakit možete „poneti i tuđu muku“.

Novac, posebno sitnina ili novčanice ostavljene na raskrsnici, u mnogim krajevima važi za stvar koju ne treba dirati. Verovalo se da se novac često koristio u raznim ritualima za „prebacivanje“ nesreće ili bolesti.

Ni igle, zihernadle, ekseri i drugi oštri metalni predmeti nisu bez razloga na ovoj listi. Naši stari su posebno upozoravali da takve stvari nikada ne treba unositi u kuću, naročito ako su pronađene blizu praga ili kapije.

Oprez se savetuje i kada su u pitanju stari satovi i ključevi. Po narodnom verovanju, sat koji je stao simbolično nosi kraj jednog životnog ciklusa, dok se za izgubljene ključeve govorilo da mogu „otključati tuđe probleme“.

Posebna priča su lutke i ručno pravljene figurice od tkanine, drveta ili slame. Koliko god delovale bezazleno, u mnogim verovanjima upravo su takvi predmeti povezivani sa raznim ritualima.

Na listi je i krstić ili verski predmet. Iako ima duhovni značaj, mnogi smatraju da ga ne treba uzimati za sebe. Ako ga pronađete, najbezbednije je odneti ga u crkvu.

Naravno, pored narodnih verovanja postoji i sasvim praktičan razlog za oprez - predmeti nepoznatog porekla mogu biti prljavi, oštećeni ili nehigijenski.

Zato, sledeći put kada na ulici ugledate nešto što deluje vredno, možda je ipak najbolje da samo produžite dalje. Ponekad nije sve zlato što sija.