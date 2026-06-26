Kada pitate starije ljude, mnogi će reći da ne postoji bolja večera od tanjira sveže ubranog povrća uz domaće jaje. Ipak, ni ručak ili doručak ne bi bili loši s ovom kombinacijom. Veruje se da su proteini iz jaja najbolji za konzumaciju ujutro, jer obezbeđuju dugotrajnu sitost i pomažu da izbegnemo grickanje između obroka.
Gastronomski portal Taste Atlas na svoju listu najboljih jela od jaja uvrstio je i balkanski tradicionalni specijalitet – čimbur.
Kad su jela od jaja u pitanju konkurencija je prilično žestoka, a prvo mesto na listi Taste Atlasa pripalo je filipinskom omletu sa patlidžanom (Tortang Talong), dok je čimbur zauzeo najbolju poziciju sa Balkana (92. mesto od 182 jela).
U tom duhu, želimo da podelimo tradicionalni način pripreme jaja – jaja na čimbur . Iako znamo šta je čimbur, za one koji nisu upoznati, to je jelo koje obuhvata jaja, luk, a ponekad i mleveno meso. Ovaj recept dolazi iz turske kuhinje i verovatno je uticao na način pripreme o kojem govorimo.
Seljački čimbur pravimo u vodi
Bez prženja i pečenja. Priprema je brza a doručak savršen i zdrav.
Sastojke možete povećati ili smanjiti.
Potrebno je:
- 4 jaja
- 1 litar vode
- 1 kašičica soli
- 1 kašičica suvog biljnog začina
- 2 kašike ulja
Priprema :
U posudu dodamo sve sastojke osim jaja.
Kada voda proključa razbijemo i sipapo jaja u vrelu vodu.
Kuhamo oko 7 minuta.
Pripremimo 3 kašike pavlake i seckana 2 čehna belog luka, malo posolimo.
Kuvana jaja stavljamo u pavlaku.
Začiniti biberom ili drugim začinima po želji.
Bosanski čimbur
Sastojci:
- 400 g mlevenog mesa (junetina, a često se koristi i jagnjetina)
- 2 glavice crvenog luka – sitno seckan
- 2 čena belog luka – sitno seckan
- Po komad crvene, žute i zelene paprike – seckane na kockice
- Ulje i malo putera
- so, biber, slatka crvena paprika
- 3-4 jaja
- 2 kašike sitno seckanog peršuna (po želji)
Priprema:
Na zagrejanom ulju i puteru prepržiti luk (ako hoćete da izvučete onaj divni ukus, stavite prstohvat šećera dok ga dinstate). Dodati papriku i beli luk.
Na kraju dodati mleveno meso i lagano dinstati s povrćem.
Dodavati po malo vruće vode i kad je meso gotovo, začiniti, dobro promešati i napraviti udubljenja u mesu. U svako udubljenje staviti po jedno jaje da se zapeče (jaje na oko).
Stavite u rernu (prethodno ugrejanu na 180 stepeni) i ostavite da se kratko zapeče (dok se ne uhvati opna preko jajeta).
Prije posluživanja možete rastopiti malo putera s malom kašikom mlevene paprike i preliti preko čimbura. Jelo, po želji, posuti seckanim peršunom.
Dalmatinski čimbur
Za jaja na čimbur, prema starom izdanju kultne Dalmatinske kuvarice, potrebni su vam jaja, malo masti, voda i so. Priprema je jednostavna: u tiganju prokuvajte malo vode, razbijte jaja u vodu i posolite. U drugom tiganju zagrijte malo masti (jedna kašika po jajetu). Kada se mast zagreje, uzmite kašiku i prelijte je preko jaja. Ova metoda pripreme čini jaja lakšim od prženih, pa ih mogu jesti čak i osobe koje se oporavljaju.
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