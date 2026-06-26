Kada pitate starije ljude, mnogi će reći da ne postoji bolja večera od tanjira sveže ubranog povrća uz domaće jaje. Ipak, ni ručak ili doručak ne bi bili loši s ovom kombinacijom. Veruje se da su proteini iz jaja najbolji za konzumaciju ujutro, jer obezbeđuju dugotrajnu sitost i pomažu da izbegnemo grickanje između obroka.

Gastronomski portal Taste Atlas na svoju listu najboljih jela od jaja uvrstio je i balkanski tradicionalni specijalitet – čimbur.

Kad su jela od jaja u pitanju konkurencija je prilično žestoka, a prvo mesto na listi Taste Atlasa pripalo je filipinskom omletu sa patlidžanom (Tortang Talong), dok je čimbur zauzeo najbolju poziciju sa Balkana (92. mesto od 182 jela).

U tom duhu, želimo da podelimo tradicionalni način pripreme jaja – jaja na čimbur . Iako znamo šta je čimbur, za one koji nisu upoznati, to je jelo koje obuhvata jaja, luk, a ponekad i mleveno meso. Ovaj recept dolazi iz turske kuhinje i verovatno je uticao na način pripreme o kojem govorimo.

Seljački čimbur pravimo u vodi

Bez prženja i pečenja. Priprema je brza a doručak savršen i zdrav.

Sastojke možete povećati ili smanjiti.

Potrebno je:

4 jaja

1 litar vode

1 kašičica soli

1 kašičica suvog biljnog začina

2 kašike ulja

Priprema :

U posudu dodamo sve sastojke osim jaja.

Kada voda proključa razbijemo i sipapo jaja u vrelu vodu.

Kuhamo oko 7 minuta.

Pripremimo 3 kašike pavlake i seckana 2 čehna belog luka, malo posolimo.

Kuvana jaja stavljamo u pavlaku.

Začiniti biberom ili drugim začinima po želji.

Bosanski čimbur

Sastojci:

400 g mlevenog mesa (junetina, a često se koristi i jagnjetina)

2 glavice crvenog luka – sitno seckan

2 čena belog luka – sitno seckan

Po komad crvene, žute i zelene paprike – seckane na kockice

Ulje i malo putera

so, biber, slatka crvena paprika

3-4 jaja

2 kašike sitno seckanog peršuna (po želji)

Priprema:

Na zagrejanom ulju i puteru prepržiti luk (ako hoćete da izvučete onaj divni ukus, stavite prstohvat šećera dok ga dinstate). Dodati papriku i beli luk.

Na kraju dodati mleveno meso i lagano dinstati s povrćem.

Dodavati po malo vruće vode i kad je meso gotovo, začiniti, dobro promešati i napraviti udubljenja u mesu. U svako udubljenje staviti po jedno jaje da se zapeče (jaje na oko).

Stavite u rernu (prethodno ugrejanu na 180 stepeni) i ostavite da se kratko zapeče (dok se ne uhvati opna preko jajeta).

Prije posluživanja možete rastopiti malo putera s malom kašikom mlevene paprike i preliti preko čimbura. Jelo, po želji, posuti seckanim peršunom.

Dalmatinski čimbur

Za jaja na čimbur, prema starom izdanju kultne Dalmatinske kuvarice, potrebni su vam jaja, malo masti, voda i so. Priprema je jednostavna: u tiganju prokuvajte malo vode, razbijte jaja u vodu i posolite. U drugom tiganju zagrijte malo masti (jedna kašika po jajetu). Kada se mast zagreje, uzmite kašiku i prelijte je preko jaja. Ova metoda pripreme čini jaja lakšim od prženih, pa ih mogu jesti čak i osobe koje se oporavljaju.