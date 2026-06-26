Gubitak težine nikada nije lak. I što je osoba starija, teže je izgubiti težinu. Za sve starije od 50 godina to je povezano sa nekim drugim faktorima.

Naš metabolizam usporava zbog gubitka mišića, kaže Lori Čong, dijetetičar sa Medicinskog centra Univerziteta u Ohaju.

"Više mišića povećava brzinu metabolizma. Manje mišićne mase smanjuje brzinu metabolizma", kaže ona i napominje da gubitak težine posle 50. godine može da bude težak i za žene zbog hormonalnih promena koje se javljaju pre i posle menopauze.

Ove promene će vam pomoći da izgubite težinu.

Popijte 2,7 litara vode

"Voda pomaže telu da radi i omogućava da hrana nesmetano prolazi kroz digestivni sistem", kaže doktorka.

Iako se kaže da nam je potrebno 8 čaša vode dnevno, svako od nas ima različite potrebe za tečnošću koje se mogu povećati spoljašnjom temperaturom (kada je vruće pijemo više tečnosti) i aktivnošću (ako se mnogo znojite tokom vremena).

Hrana kao što su supe, čorbe, voće i povrće takođe vam pomaže da se osećate siti sa malo kalorija. Imajući to u vidu, prema klinici Mejo, muškarci treba da piju oko 3,7 litara tečnosti dnevno, a žene oko 2,7 litara.

Kardio trening 150 minuta nedeljno

Kardio vežbe ne samo da održavaju srce u formi, već i pomažu metabolizmu.

"Kardiovaskularne vežbe poboljšavaju metabolizam još neko vreme posle vežbanja", kaže doktorka.

Koliko dugo traje ovo povećanje može da varira od nekoliko sati do nekoliko dana, ali što je trening intenzivniji, to metabolizam bolje vari hranu. Prema Američkom udruženju za srce, odrasli bi trebalo da rade 150 minuta kardio treninga nedeljno.

Smanjite unos dodatog šećera

Prečesto jedenje slatkiša može dovesti do nagomilavanja kilograma jer dodatni šećer stvara dodatne kalorije, ali ne obezbeđuje hranljive materije.

"Većina nas uživa u slatkišima, ali je lako preterati. Dnevna granica dodatnog unosa šećera je 25 grama, što je otprilike 2000 kalorija"; objašnjava doktorka.

Izbegavajte sva slatka pića

„Izbegavanje slatkih pića je najbolji prvi korak u ograničavanju dodatnog unosa kalorija“, kaže Čong, objašnjavajući da se šećer u tečnom obliku brzo apsorbuje, što uzrokuje značajan skok insulina kako bi se šećer u krvi održao stabilnim. Kada je insulin visok, telo dobijenu mast ne koristi za stvaranje energije, već je skladišti.