Kaže da su odmah "kliknuli" i nakon što su proveli samo nekoliko dana zajedno, zamolio ju je da se preseli kod njega. Poziv na svečanu poslovnu večeru na kojoj bi Niki upoznala njegove kolege i prijatelje nije prošla onako kako je zamišljala.

Priča Niki Džabs je postala popularna Tik Toku. Snimila je video u suzama jer joj je dečko s kojim se viđa rekao da nije primereno odevena i da ga je sramota da ga neko vidi s njom zbog stvari koje je obukla – i poslao ju jekući. Video ne samo da je postao viralan, već je izazvao i bes. Kako kaže Niki, dečko joj je rekao da se oskudno obukla i da je to razlog zašto nije želeo da je upozna sa kolegama i prijateljima.

Na prvom snimku Niki pokazuje kombinaciju koji je odabrala za to veče.Crni top i svetloružičaste pantalone začinila je sa kaputom u ružičastoj boji. Ali po njemu, ta je kombinacija užasna.

"Bilo mu je jako neprijatno da ga neko vidi sa mnom u ovome. Zato me je poslao kući taksijem i otišao na svečanu večeru bez mene", napisala je Niki.

Kada su je zamolili da objasni šta se dogodilo, napisala je da su se stvari pogoršale nakon što je počeo sa zamerkama na njen izgled.

"Sve je počelo sa malim komentarima tu i tamo poput: "Zašto nosiš štikle? Sviđa mi se kad nosiš patike. Zašto imaš toliko šminke? Jako mi se sviđa kad si prirodna," objasnila je.

"Danas sam došla po njega na posao i krenuli smo na piće, a onda je trebalo da idemo na svečanu večeru koju organizuje frima. Kad je ušao u automobil, nije prestajao da bulji u mene. Stalno sam ga pitala: "Zašto stalno buljiš u mene?" A on je stalno govorio: "Ma ništa." A onda joj je konačno odgovorio: "Samo izgledaš tako lepo." Potom ga je upitala: "Je li ovo tvoj način da mi kažeš da sam previše razotkrivena?" A on je rekao: "Pa, možda nisi prikladno odevena za večeru."

Dodala je kako je ove nedelje više puta imao zamerku na njeno odevanje i podsticao je da nosi džemper. Pitala ga je da li će mu biti neprijatno ako se takva pojavi na večeri. Nije ništa rekao, pa ga je pitala da li želi lda ode kući i presvuče se? Stigli su u restoran, ali nije bila srećna jer njegovo prigovaranje traje već neko vreme. Tada je rekla: "Ili ću biti ovako obučena ili ne idem nikako." A on je rekao: "Mogu li ti onda da ti pozovem taksi?"

Rekla mu je: "Naravno, da, zovi mi taksi." Vratila se u njegov stan, gde je živela u prethodne tri nedelje i spakovala sve svoje stvari i otišla. Nije razgovarala s njim od večeri kad je otišla, ali kaže da mu želi sve najbolje. U komentarima su je podržali i poručili joj da nema razloga da bude uzrujana, i da treba da bude srećna što se takvog dečka rešila.