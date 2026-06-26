Toplotni talas zahvativši Evropu, ali i našu zemlju, sa sobom je doneo i ovećani rizik od toplotnog udara. Nadležni i doktori više puta upozoravaju kako da se ponašamo pri visokim temperaturama. Tokom vrućina i naše telo apsorbuje previše toplote što dovodi do određenih posledica.

Zato je važno da se redovno hidriramo izbegavamo i zaštitimo od sunca kada je najjače - u periodu od 10 do 17h. Osim toga, važno je da znamo i kako da se rahladimo, a korisni trikovi su nam tada od velike koristi.

Jedan od njih je primena hladnog pritiska na određene "vruće" tačke na telu. Ovaj koristan trik radi brzo na plus 40 stepeni Celzijusa. Koristite led ili flašu sa ohlađenom vodom da izvršite pritisak i osetićete olakšanje. Tačke na koje treba vršiti pritisak, odnosno stavljati hladne predmete su:

zglobovi

iza kolena

mesto savijanja lakta

vrat

slepočnice

Što se tiče vremena - neki preporučuju da se led na spomenute točke stavlja jedan minut. U svakom slučaju radite ono što vam se čini prijatnim. Takođe, pazite da pritisak koji stavljate ipak nije prehladan (led, kako je spomenuto, omotajte u ručnik ili krpu).