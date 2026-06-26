Dok svet bruji o novoj veridbi Jolanda Hadid, pažnja javnosti ponovo je usmerena na njenu turbulentnu prošlost i odnos sa decom. Iako je godinama važila za ženu koja stoji iza uspeha svojih ćerki, Điđi Hadid i Bela Hadid više puta su javno govorile o pritiscima pod kojima su odrastale.

Mnogi upravo zbog toga Jolandu nazivaju „majkom iz pakla“. Optuživali su je da je previše stroga, manipulatorka i opsednuta izgledom svoje dece, a pojedini detalji iz njihovog porodičnog života i danas izazivaju burne reakcije.

Jolanda, bivša manekenka i rijaliti zvezda, ponovo je u centru pažnje nakon vesti da se verila za američkog biznismena Joseph R. Kendrick. Ovo će joj biti treći brak.

Pre njega bila je udata za Mohamed Hadid, sa kojim je dobila troje dece - Điđi, Belu i Anvara. Kasnije je bila u braku i sa muzičkim producentom David Foster.

Ipak, uprkos glamuroznom životu, najviše pažnje godinama privlači njen odnos sa decom.

Javnost nikada nije zaboravila scene iz rijalitija u kojima je bilo očigledno da favorizuje Điđi, dok je Bela često delovala povučeno i nesigurno.

Posebno je odjeknula ispovest Bele, koja je priznala da je operisala nos sa samo 14 godina. Mnogi veruju da je odluka o estetskoj intervenciji došla upravo pod velikim pritiskom okoline i porodice.

Još jedan detalj godinama kruži internetom i često se navodi kao dokaz Jolandinog rigidnog pristupa.

Kada se Điđi jednom požalila majci da se oseća loše jer danima gotovo ništa nije jela i da je na ivici da se sruši, Jolandin odgovor šokirao je javnost.

„Pojedi nekoliko badema i dobro ih sažvaći“, rekla joj je.

Ta rečenica postala je viralna i mnogi je i danas navode kao simbol surovih standarda lepote koji vladaju u svetu mode.

Jolandu su često kritikovali i zbog mešanja u privatne živote svoje dece. Posebno se pisalo o njenom odnosu prema vezi sina Anvara sa Dua Lipa.

Šuškalo se da nikada nije odobravala tu vezu, a dodatnu buru izazvala je objava na društvenim mrežama sa koje je, prema tvrdnjama fanova, namerno uklonila Dua Lipu.

I dok jedni smatraju da je bila stroga majka koja je želela samo najbolje za svoju decu, drugi veruju da je cena uspeha porodice Hadid bila previsoka.