Ako vas nova sezona inspiriše da promenite frizuru, a ne znate u kom pravcu da krenete, imamo različite predloge za svežiji i moderniji izgled. Šiške i slojevita kosa su popularniji nego ikada ranije, pa ne čudi što su među top trendovima.



„Bilo je da su modni časopisi savetovali ženama da je vreme da se ošišaju kada dođu do određene godine, ali to razmišljanje je prošlost“, kaže licencirana frizerka i šminkerka Andrea Kler iz Judie.Inc.



Modern shag

„Jedna od mojih omiljenih svežih frizura koja trenutno čini da izgledate mlađe i svežije je moderna šiška sa šiškama i teksturiranim slojevima“, ističe Andrea. Prema njenim rečima, što je više slojevitih pramenova, to je izgled privlačniji. Osim toga, kosa izgleda veoma prirodno i odgovara svim oblicima lica, prenosi radiosarajevo.ba.

Klasični bob

Ako ipak više volite kraću frizuru, Andrea tvrdi da klasični bob nikada ne izlazi iz mode. Tanka kosa će izgledati gušće, posebno ako je stilizujete, ali zaboravite na uglađenost - kosa treba da izgleda prirodno, raščupano i pahuljasto.

Kosa srednje dužine i šiške sa zavesama

Postoji li elegantnija frizura od frizure do ramena sa šik šiškama zavesama? U Francuskoj ga zovu i 'francuski facelift' jer omekšava izraz lica i vizuelno 'uklanja godine', a dopada se i Goldie Havn.