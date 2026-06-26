Postoje jela koja nas u sekundi vrate u detinjstvo. Dovoljan je samo jedan miris iz kuhinje da nas podseti na bezbrižna jutra, bakinu kuću i doručak koji je mirisao na toplinu doma.

Jedno od takvih jela je i popara - jednostavno, jeftino, a neverovatno ukusno jelo koje su generacije u Srbiji obožavale.

Nekada je važila za doručak koji „diže iz mrtvih“, posebno zimi ili kada vam treba nešto toplo, brzo i zasitno. Danas je mnogi nepravedno zaboravljaju, iako je idealna kada želite ukusan obrok bez mnogo trošenja.

Najlepši deo? Pravi se od sastojaka koje gotovo svi već imaju kod kuće.

Sastojci:

300 g starog hleba ili peciva

400 ml mleka ili vode

100 g sira

50 g kajmaka ili pavlake

30 g putera

prstohvat soli

Po želji:

čvarci

slanina

jogurt

Priprema:

Hleb isecite na manje komade i stavite u dublju posudu.

U šerpi zagrejte mleko ili vodu do ključanja, pa dodajte malo soli i puter.

Vrelom tečnošću prelijte hleb tako da lepo omekša. Ostavite nekoliko minuta da upije.

Zatim dodajte izmrvljen sir i kajmak, pa sve lagano promešajte.

Ako volite jači ukus, odozgo možete dodati hrskavu slaninicu ili čvarke.

Popara se jede dok je topla, a upravo tada je najukusnija.

Tajna najbolje popare

Mnogi kažu da prava domaća popara mora da se pravi sa starim hlebom i punomasnim sirom. Upravo ta kombinacija daje onaj autentičan ukus kakav pamtimo iz detinjstva.

Neki je vole ređu, gotovo kao kašu, dok drugi više vole gušću i kremastiju varijantu.

Kako god da je spremate, jedno je sigurno - popara je dokaz da najjednostavnija jela često ostaju najveći favoriti.