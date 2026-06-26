Tu priliku prepoznala je Ljubljančanka Špela, koja je ljubav prema predmetima iz vremena SFRJ spojila sa iskustvom u marketingu i pokrenula internet prodavnicu specijalizovanu za jugoslovenski vintidž.

Od goblena do Iskrinog telefona

Na njenim policama mogu se pronaći brojni predmeti koji kod mnogih bude uspomene na detinjstvo i mladost. Među njima su čuveni Bambi goblen, prepoznatljivi Iskrini fiksni telefoni u živim bojama, narandžasti lusteri iz nekadašnjeg Mebla, ali i detalji poput oznaka za vrata toaleta koje su bile gotovo standard u domovima širom bivše države.

Posebno interesovanje kupaca izazivaju legendarne bele šoljice sa tamnoplavim obrubom. Nekada su bile nezaobilazan deo hotela, motela, kafana, bifea, ali i restorana u vozovima Jugoslovenskih železnica. Danas su upravo one među najtraženijim artiklima u ponudi.

Nostalgija koja ima svoju cenu

Iako se radi o predmetima koje su mnogi godinama smatrali bezvrednim, njihove današnje cene pokazuju suprotno. Set staklenih čaša iz tog perioda može da dostigne cenu veću od 100 evra, dok se manji primerci popularnog Bambi goblena prodaju za oko 60 evra.

Sve veće interesovanje za dizajn i predmete iz vremena Jugoslavije pokazuje da nostalgija može biti i vrlo isplativ posao. Ono što je nekada predstavljalo svakodnevicu danas je postalo kolekcionarski predmet, a Špelina priča dokaz je da se od uspomena može izgraditi uspešan biznis.