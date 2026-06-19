Dolaskom toplijih dana mnogi sve više vremena provode u dvorištu, na terasi ili u bašti. Uređuju staze, sređuju vrt i uživaju napolju, ali jedan problem uporno kvari utisak - korov koji izbija između ploča, iz pukotina na terasi ili kroz šljunak.

Baštovani stalno traže efikasne načine da uklone korov, ali mnogi žele da izbegnu agresivne hemikalije koje se nalaze u komercijalnim preparatima.

Dobra vest je da se rešenje možda već nalazi u vašoj kuhinji. Prema rečima stručnjaka za baštovanstvo Harija Bodela, obična so može biti veoma efikasno sredstvo za uklanjanje neželjenih biljaka.

„Ova metoda deluje tako što bukvalno dehidrira korov. So remeti sposobnost biljke da apsorbuje važne hranljive materije poput kalijuma, magnezijuma i kalcijuma“, objasnio je Bodel.

Kada biljka ne može da usvaja hranljive materije, postepeno slabi, suši se i na kraju propada.

„So takođe sprečava dalji rast korova. Određeni joni iz soli mogu biti toksični za biljke kada se nakupe u većim količinama i ometaju procese poput fotosinteze, što dovodi do oštećenja ćelija i isušivanja“, dodao je stručnjak.

Jednostavna priprema rastvora

Za pripremu rastvora potrebno je:

1 šolja soli

2 šolje vode

Možete koristiti običnu kuhinjsku ili kamenu so.

Dobijenu mešavinu pažljivo sipajte direktno na mesta gde raste korov - u pukotine između ploča, uz staze ili između kamenja.

Stručnjaci savetuju da se rastvor koristi po suvom vremenu, kako kiša ne bi isprala dejstvo.

„Tokom noći rastvor deluje sve do korena i isušuje biljku, pa je uklanjanje narednog dana mnogo lakše“, kaže Bodel.

Važno upozorenje

Iako je ova metoda efikasna, sa solju treba biti oprezan.

Prekomerna upotreba može dugoročno oštetiti zemljište i negativno uticati na druge biljke u blizini. So se može zadržavati u zemlji i sprečiti rast svega što se nalazi oko tretiranog mesta.

Zato stručnjaci preporučuju da ovu metodu koristite štedljivo i isključivo na površinama gde ne želite nikakav rast - poput terasa, prilaza, staza i prostora između ploča.