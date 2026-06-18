Da li vam se dešava da ustanete iz kreveta, a već posle nekoliko sati osećate umor i manjak energije? Mnogi za to krive stres, godine ili naporan posao, ali stručnjaci upozoravaju da i ishrana ima veliki uticaj na to kako se osećamo tokom dana.

Ponekad organizmu jednostavno nedostaju hranljive materije koje mu pomažu da održi energiju i koncentraciju. Upravo zato određene namirnice mogu da budu prirodna podrška organizmu.

Jaja

Jaja nisu samo odličan izvor proteina. Ona sadrže važne hranljive materije koje podržavaju rad nervnog sistema i pomažu normalnom funkcionisanju organizma. Doručak sa jajima duže pruža osećaj sitosti i sprečava nagle padove energije tokom dana.

Heljda

Ova tradicionalna namirnica bogata je složenim ugljenim hidratima koji organizmu obezbeđuju postepeno oslobađanje energije. Za razliku od slatkiša, ne izaziva nagli skok šećera u krvi, pa ni kasniji osećaj iscrpljenosti.

Semenke bundeve

Mala šaka semenki bundeve može biti pravi saveznik protiv umora. Bogate su magnezijumom, mineralom čiji nedostatak često dovodi do iscrpljenosti, nervoze i manjka koncentracije.

Masna riba

Skuša, pastrmka, haringa i druge masne vrste ribe sadrže omega-3 masne kiseline koje imaju važnu ulogu u radu mozga i nervnog sistema. Ljudi koji redovno jedu ribu često lakše podnose svakodnevni stres i ređe se žale na hronični umor.

Kivi

Kivi se retko pominje među namirnicama koje podižu energiju, a zapravo je bogat vitaminom C. Ovaj vitamin učestvuje u brojnim procesima u organizmu i doprinosi osećaju vitalnosti i svežine.

Greška koju mnogi prave

Kada su umorni, mnogi posežu za kafom, slatkišima ili pecivima. Takva hrana kratkoročno podigne energiju, ali ubrzo dolazi do novog pada i još većeg umora.

Mnogo bolji izbor su namirnice koje organizmu postepeno daju energiju i pomažu mu da duže zadrži snagu i koncentraciju.

Naravno, ako umor traje duže vreme, važno je konsultovati lekara, jer uzrok mogu biti i nedostatak sna, stres, fizička neaktivnost ili određeni zdravstveni problemi. Ipak, ponekad upravo male promene na tanjiru mogu napraviti veliku razliku.