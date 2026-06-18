Svi volimo faširane šnicle i pravimo ih na klasičan načim, a jaja prezle ili stari hleb su, osim mesa, obavezni. E Turci to rade malo drugačije, a faširane šnicle su im toliko ukusne i sočne, da ćete ih uvek praviti kada ih jednom probate.
Potrebno je
1 kg mlevenog junećeg mesa
1 kašičica bibera
1 kašičica ljute tucane paprike
1 kašičica slatke paprike
1 kašičica kumina
1 kašičica korijandera
1 kašika rendanog belog luka
1/2 šolje peršuna
1 crni luk
Priprema:
Isecakajte crni luk i stavite ga u vodu. U mleveno meso dodajte začine, beli luk, peršun i dobro promešajte. Procedite crni luk i dodajte ga u smesu sa mesom. Dobro sjedinite, pa rukama vadite i oblikujte loptice, a zatim ih pecite na zagrejanom ulju.
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