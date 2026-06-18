Svi volimo faširane šnicle i pravimo ih na klasičan načim, a jaja prezle ili stari hleb su, osim mesa, obavezni. E Turci to rade malo drugačije, a faširane šnicle su im toliko ukusne i sočne, da ćete ih uvek praviti kada ih jednom probate.

Potrebno je

1 kg mlevenog junećeg mesa

1 kašičica bibera

1 kašičica ljute tucane paprike

1 kašičica slatke paprike

1 kašičica kumina

1 kašičica korijandera

1 kašika rendanog belog luka

1/2 šolje peršuna

1 crni luk



Priprema:

Isecakajte crni luk i stavite ga u vodu. U mleveno meso dodajte začine, beli luk, peršun i dobro promešajte. Procedite crni luk i dodajte ga u smesu sa mesom. Dobro sjedinite, pa rukama vadite i oblikujte loptice, a zatim ih pecite na zagrejanom ulju.

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