Čišćenje stakla na vratima rerne mnogima je najdosadniji kućni posao. Masnoća i zapečeni ostaci hrane stvaraju tvrdokorne mrlje, pa se ovaj posao stalno odlaže. Međutim, postoji jednostavan trik koji može da prepolovi vreme čišćenja – a većina ljudi ni ne zna da postoji.

Na bočnim stranama vrata rerne nalaze se male kukice, odnosno skriveni mehanizam, koji omogućava da se staklo lako skine. Kada ih povučete, staklo se oslobađa i možete ga potpuno ukloniti. Tako je pristup unutrašnjim delovima vrata mnogo lakši, a čišćenje neuporedivo brže.

Kako da očistite staklo:

Pomešajte sodu bikarbonu sa malo vode da dobijete pastu i nanesite je na mrlje. Za tvrdokornije naslage, prvo naprskajte staklo sirćetom pa tek onda nanesite pastu.

Smese će početi da peni i razgrađuje masnoću. Posle nekoliko minuta obrišite vlažnom krpom, staklo će biti čisto i dezinfikovano. Ako su vrata rerne izuzetno prljava, može se koristiti i amonijak, ali samo povremeno i uz veliku opreznost.

Obavezno stavite gumene rukavice. Na staklo stavite papirne ubruse, poprskajte ih amonijakom i ostavite oko 40 minuta. Nakon toga uklonite ubruse i operite staklo, mrlje će nestati. Ovaj skriveni mehanizam na rerni zaista olakšava život, isprobajte ga jednom i više nikada nećete čistiti staklo „na teži način“.