U nedelju, 21. juna 2026. godine, nastupa letnja dugodnevica – trenutak kada će severna Zemljina hemisfera imati najduži dan i najkraću noć u godini. Sunce će tog dana na našem nebu provesti više od 15 sati, a upravo zato su mnogi narodi vekovima ovaj datum smatrali jednim od najmoćnijih i najmističnijih u godini.

Od starih Slovena do nordijskih naroda, letnja dugodnevica bila je povezana sa plodnošću, blagostanjem, novim počecima i ostvarivanjem želja. Verovalo se da Sunce tada dostiže vrhunac svoje snage i da njegova energija može da pomogne ljudima da ostave iza sebe ono što ih opterećuje i privuku ono što žele.

Ritual za jednu želju

Mnogi ljubitelji duhovnih praksi i danas na dan letnje dugodnevice izvode jednostavan ritual zahvalnosti i želja.

Potrebni su vam:

beli papir

olovka

četiri sveće

Na sredini papira nacrtajte veliki krug koji predstavlja Sunce.

Ispod kruga napišite stvari koje vas čine srećnim i daju vam snagu.

Sa leve strane zapišite šta želite da naučite, promenite ili ostvarite tokom narednih meseci.

Na vrhu papira napišite sve ono čega želite da se oslobodite – loših navika, strahova, negativnih misli ili odnosa koji vas iscrpljuju.

Sa desne strane napišite jednu želju koju najviše želite da ostvarite.

Trenutak zahvalnosti

Postavite četiri sveće oko papira i zapalite ih.

Zatim nekoliko minuta provedite u tišini i zahvalite se na svemu što već imate.

Mnogi veruju da je upravo zahvalnost najjači korak ka ostvarenju želja.

Nakon toga zatvorite oči i zamislite da se vaša želja već ostvarila. Pokušajte da osetite emocije koje biste tada imali.

Kada završite, papir možete sačuvati do sledeće dugodnevice ili ga pažljivo spaliti kao simbol prepuštanja želje univerzumu.

Dan za nove početke

Bez obzira da li verujete u rituale ili ne, letnja dugodnevica može biti lep povod da zastanete, sagledate svoje ciljeve i napravite plan za ostatak godine.

Jer baš kao što Sunce 21. juna dostiže svoj vrhunac, mnogi veruju da je to idealan trenutak da i čovek pronađe svoju unutrašnju svetlost, snagu i novu motivaciju.